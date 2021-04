Mehr Nachhaltigkeit durch Homeoffice

Die Mitarbeiter-App für Ihr Unternehmen

Nachhaltigkeit durch Homeoffice

Bei einemViertel der Arbeitsverhältnisse wird auch in Zukunft ganz oder zumindest teilweise auf das Homeoffice gesetzt, so die Schätzung des Umweltbundesamtes (UBA). Der dadurch verringerte Pendelverkehr wirkt sich positiv auf das Klima aus, denn er trägt zu einem erheblichen Teil zum CO2-Ausstoß bei. So kann jeder Angestellter auch etwas zum Thema Nachhaltigkeit beitragen.

Laut einer bitkom-Studie aus 2020 meinen 85% der befragten Angestellten, dass Homeoffice den Verkehr reduzieren und das Klima entlasten kann. Bitkom-Präsident Berg sagt dazu: “[…] Jetzt muss es darum gehen, die gesamtgesellschaftlichen Vorteile in den Vordergrund zu rücken, wie weniger Verkehr und Staus, weniger Unfälle und Verkehrstote und nicht zuletzt weniger umweltschädliche Emissionen. Homeoffice leistet einen ganz entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Je mehr Homeoffice desto besser für das Klima.”

Positiver Einfluss auf die Work-Life-Balance

Neben der Nachhaltigkeit für das Klima, hat das Homeoffice aber auch einen Einfluss auf die Work-Life-Balance der Mitarbeiter. Mehr Freizeit durch das Entfallen von Fahrtwegen und dadurch weniger Stress sind die größten Vorteile. “Acht von zehn (80 Prozent) empfinden weniger Stress, da der Arbeitsweg entfällt. Drei Viertel (76 Prozent) sehen den damit verbundenen Zeitgewinn positiv. Und sechs von zehn (59 Prozent) bemerken eine generell bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.” (Quelle bitkom) Neben diesen Hauptargumenten ist ein gesundheitsbewussterer Lebensstil und mehr zeitliche Flexibilität sowie weniger Störungen durch Kollegen positiv zu werten.

Kehrseite der Medaille ist, dass 55 % den verringerten Kontakt zu Kollegen beklagen. Dem kann man durch gezieltes Kommunikationsmanagement aber entgegenwirken zum Beispiel mit der Einführung einer Mitarbeiter-App. Diese übernimmt mobil und flexibel den Part der zentralen Plattform für die Bündelung aller Kommunikationskanäle. Hier kann man sich im Chat austauschen, Dokumente zum Download bereit stellen oder über Umfragen die Stimmung einfangen. Eine umfangreiche Volltextsuche erleichtert den Überblick und über wichtige Neuigkeiten und News kann per Push-Nachricht informiert werden. Das ganze funktioniert im übrigen auch ohne Smartphone via WebView auf dem Desktop-Computer.

Der Einsatz einer Mitarbeiter App zur Kommunikation hat mehrere Gründe. Der häufigste Grund ist sicherlich der allgemeine Trend der Digitalisierung von Prozessen. Sparen Sie Unmengen an Papier und Zeit für gedruckte Mitglieder-Zeitungen. Beschleunigen Sie den Prozess von der Erstellung einer neuen Nachricht bis zu deren Verteilung im Unternehmen.

Weitere Informationen zur Mitarbeiter-App finden Sie unter www.alles-im-griff.app

incognito digitale lösungen aus Münster steht seit mehr als 14 Jahren für kreative und innovative Weblösungen – Konzeption, Web-Design, Programmierung und Hosting sind unsere Kernkompetenzen.

