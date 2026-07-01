Mehr Lagerfläche ohne Neubau: Wie Unternehmen ihre Lagerkapazitäten schnell und wirtschaftlich erweitern können

Flexible Lager- und Regalsysteme schaffen zusätzliche Kapazitäten, ohne bestehende Betriebsabläufe zu beeinträchtigen

Steigende Lagerbestände, volatile Lieferketten und wachsende Anforderungen an die Logistik stellen Unternehmen zunehmend vor die Frage, wie zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen werden können – ohne hohe Investitionen in Neubauten oder langwierige Erweiterungsprojekte. Gleichzeitig müssen Lager heute deutlich flexibler sein als noch vor wenigen Jahren. Neue Produktlinien, saisonale Schwankungen und veränderte Warenströme erfordern Lagerstrukturen, die sich schnell anpassen und erweitern lassen. Viele Unternehmen verfügen dabei bereits über ungenutzte Potenziale innerhalb ihrer bestehenden Lagerflächen.

„In zahlreichen Lagern werden vorhandene Hallenhöhen, Stellflächen oder Erweiterungsmöglichkeiten nicht vollständig ausgeschöpft. Oft lassen sich durch intelligente Regalkonzepte und modulare Lagerlösungen erhebliche Kapazitätsreserven aktivieren – ohne zusätzliche Gebäude zu errichten“, erklärt das Team von Lagertechnik Becker.

Bestehende Lagerflächen effizient nutzen

Der Trend geht zunehmend weg von kostenintensiven Neubauten hin zur Optimierung bestehender Lagerstrukturen. Moderne Palettenregale, Lagerbühnen, Kragarmregale und modulare Regalsysteme ermöglichen es Unternehmen, vorhandene Flächen deutlich effizienter zu nutzen.

Besonders gefragt sind derzeit:

• Palettenregale zur optimalen Nutzung der Hallenhöhe

• Lagerbühnen zur Schaffung zusätzlicher Lagerebenen

• Kragarmregale für die strukturierte Langgutlagerung

• flexible Neu- und Gebrauchtregalsysteme

• modulare Erweiterungen bestehender Lageranlagen

Dabei gewinnen vor allem Lösungen an Bedeutung, die sich nahtlos in bestehende Lager integrieren lassen und kurzfristig verfügbar sind.

Schnelle Lösungen statt langer Projektlaufzeiten

Viele Unternehmen stehen unter Zeitdruck. Zusätzliche Lagerkapazitäten werden oft kurzfristig benötigt – etwa aufgrund steigender Auftragszahlen, neuer Kundenprojekte oder veränderter Marktbedingungen. Hier sind flexible Konzepte gefragt. Lagertechnik Becker setzt deshalb auf modulare Lager- und Regalsysteme, die schnell verfügbar und individuell an bestehende Strukturen anpassbar sind. Dank großer Lagerbestände an Neu- und Gebrauchtregalen können zahlreiche Projekte innerhalb kurzer Zeit realisiert werden.

„Unternehmen benötigen heute vor allem Lösungen, die schnell umsetzbar sind und mit ihren Anforderungen wachsen können. Flexible Regalsysteme schaffen genau diese Anpassungsfähigkeit“, so Lagertechnik Becker.

Ein Ansprechpartner für den gesamten Projektablauf

Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei Lageroptimierungen ist die professionelle Planung. Viele Unternehmen wünschen sich heute einen zentralen Ansprechpartner, der den gesamten Prozess begleitet – von der Analyse der bestehenden Lagerstruktur bis zur fertigen Umsetzung.

Lagertechnik Becker bietet deshalb einen umfassenden End-to-End-Service:

• Bestandsaufnahme vor Ort

• Analyse vorhandener Lagerflächen

• konkrete Handlungsempfehlungen

• individuelle Lagerplanung

• Projektkoordination

• Lieferung und Montage

• Erweiterung bestehender Regalanlagen

Zusätzlich bietet das Unternehmen Regalprüfungen gemäß DIN EN 15635 an. Dadurch entstehen praxisgerechte Lösungen, die sowohl wirtschaftliche als auch betriebliche Anforderungen berücksichtigen.

Sicherheit und Effizienz gemeinsam denken

Neben zusätzlicher Lagerkapazität spielt auch die Arbeitssicherheit eine immer wichtigere Rolle. Moderne Lagerkonzepte müssen nicht nur effizient sein, sondern gleichzeitig sichere Prozesse und Verkehrswege gewährleisten. Durch professionelle Regalplanung, normgerechte Ausführungen und die Berücksichtigung aktueller Arbeitsschutzanforderungen lassen sich Risiken reduzieren und Betriebsabläufe nachhaltig verbessern.

„Sicherheit spart Kosten. Gut geplante Lagerstrukturen reduzieren Schäden, vermeiden Störungen im Betriebsablauf und schaffen die Grundlage für effiziente Prozesse“, erklärt Lagertechnik Becker.

Lagerlösungen für wachsende Anforderungen

Der Bedarf an flexiblen und zukunftssicheren Lagerkonzepten wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Unternehmen suchen zunehmend nach Lösungen, die sich an veränderte Marktbedingungen anpassen lassen, ohne hohe Investitionen oder lange Ausfallzeiten zu verursachen. Modulare Regalsysteme, Lagerbühnen, Gebrauchtregale und individuelle Lagerkonzepte bieten hierfür wirtschaftliche und nachhaltige Möglichkeiten. Wer vorhandene Flächen optimal nutzt, kann zusätzliche Kapazitäten schaffen, Prozesse verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken – ganz ohne Neubau.

Über Lagertechnik Becker

Die Lagertechnik Becker GmbH mit Sitz in Krefeld ist Spezialist für Lager- und Regalsysteme, Lagerbühnen sowie individuelle Lösungen zur Lageroptimierung. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus Industrie, Handel und Logistik mit persönlicher Beratung, maßgeschneiderter Planung und einem umfassenden End-to-End-Service – von der Bestandsaufnahme über die Planung bis zur Montage. Dank großer Lagerbestände an Neu- und Gebrauchtregalen können Projekte schnell und flexibel umgesetzt werden. Bei Lagertechnik Becker stehen insbesondere Qualität, Sicherheit und nachhaltige Lösungen im Mittelpunkt.

Weitere Informationen zu Lagertechnik Becker sowie zum Sortiment an Lagerregalen, Lagerbühnen und Betriebseinrichtungen finden Sie unter: https://lagertechnik-becker.de und https://lagertechnik-becker.de/shop/

Die Lagertechnik Becker GmbH mit Sitz in Krefeld ist seit 2004 Spezialist für Lagertechnik, Betriebseinrichtung und individuelle Lagerlösungen. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Sortiment an neuen und gebrauchten Regalsystemen, Lagerbühnen, Fördertechnik, Außenanlagen sowie Betriebseinrichtungen für Industrie, Städte & Kommunen, Handel und Gewerbe. Neben Planung, Lieferung und Montage stehen insbesondere Qualität, Sicherheit und nachhaltige Lösungen im Mittelpunkt.

Wir freuen uns darauf, Sie auf unserer Webseite begrüßen zu dürfen. Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per Mail kontaktieren. Unsere Kundenberater helfen Ihnen dabei, die für Sie passenden Lösungen und Angebote zu finden. In unserem Online-Shop finden Sie neben Neuware auch viele gebrauchte, aber stets neuwertige Produkte.

Kontakt

Lagertechnik Becker GmbH

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