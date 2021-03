Mehr Balance in der Hautflora mit Postbiotika

Es gibt neues in der Kosmetikwelt an der Grenze zur Medizin.

Das Resultat einer medizinischer Forschungsarbeit ist Mesoestetic, eine speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Kosmetikmarke. Zusammen mit Hautärzten, Wissenschaftlern und Kosmetikerinnen wurden wirkungsvolle Rezepturen, die ihren Fokus auf eine Anti- Aging Hautpflege legen, kreiert. Wirkungsvolle Inhaltsstoffe beugen eine vorzeitige Alterung der Haut vor und wirken diesen entgegen. Mesoestetic steht für medizinische Kosmetik und effektive Pflege für Haut, die an vorzeitigen Hautalterungen leiden.

Reinigungsserie fĂĽr Anspruchsvolle Haut.

Speziell für anspruchsvolle Haut wurden neue Mesoestetic Produkte kreiert. Mesoestetic Cleansing Solutions ist eine Reinigungsserie, die mithilfe von PostBiotika die Balance in der Hautflora stärkt, vor Umweltverschmutzungen schützt und den pH- Wert der Haut verbessert. Die Reinigungsserie von Mesoestetic umfasst eine Reinigungscreme, ein Gesichtswasser und einen Makeup Entferner. Ebenfalls findet man verschiedene Reinigungsschäume und Reinigungsmasken in der Pflegeserie wieder. Die Wirkstoffe und Texturen der Mesoestetic Produkte wurden auf die Bedürfnisse aller Hauttypen abgestimmt. Die neuen Mesoestetic Produkte entfernen Verschmutzungen, Make-up etc. von der Haut, glättet die Haut und sorgt für eine ebenmäßigere Textur. Die Gesichtsreinigungsserie von Mesoestetic weist eine maximal hautverträglich auf. Mithilfe von effektiven Wirkstoffen mit nachgewiesener Wirksamkeit wird das Gleichgewicht der Haut wird gefördert.

Neue Balance

Die Bio-Balancing Wirkung wird durch eine Kombination von Mikrobiom und Antioxidation erreicht. Mikrobiom erzielt durch den postbiotischen Wirkstoff ein Gleichgewicht in der Hautflora und einen optimalen pH-Wert. Antioxidation schĂĽtzt die Haut vor einer Oxidation und beseitigt wirksam einzelne Schadstoffe. Zudem kommen noch unterschiedliche Eigenschaften, je nach Hauttypen dazu wie z.B. aktive Wirkstoffe, mit pharmazeutischen Eigenschaften und differenzierte Erfahrungswerte nach Hauttypen.

Anadore Kosmetik ist offizieller Händler von Mesoestetic und verfügt über alle Produkte im Onlineshop. Exklusive Gratis-Proben zu jeder Bestellung, kundenfreundlicher Service und On Top Vorteile im Warenkorb gehören zu dem umfassenden Anadore Kosmetik Service. Im Anadore Kosmetik Onlineshop finden Sie Kosmetik und Parfum von allen namenhaften Hersteller im Sortiment. Ein ständig aktualisiertes Sortiment, bietet den Kunden immer die neusten Trends.

Anadore Kosmetik ist nicht nur ein reiner Online-Shop: Über den Verkauf hochwertiger Kosmetikprodukte für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege hinaus, setzen sie auf eine individuelle, fundierte Beratung ihrer Kunden.

Nach dem Motto: Entdecken – Probieren – Lieben – Entdecken Sie u.a. exklusiven NischendĂĽfte, probieren Sie wirkungsvolle Hautpflege Produkte, und ĂĽberzeugen Sie sich selbst von unseren Kundenservice.

