Mehr als Vermittlung: Hilfe, wenn es wirklich zählt

Stuttgart im Mai 2025 – Ein Tier zu halten bedeutet Verantwortung – nicht nur im Alltag, sondern vor allem in Ausnahmesituationen. Was tun, wenn die Katze plötzlich das Futter verweigert oder der Hund mitten in der Nacht erbricht – und keine Tierarztpraxis geöffnet hat?

Tierheimat bietet über die Vermittlung hinaus eine digitale Notfallversorgung:

Mit dem Online-Tierarzt-Service stehen erfahrene Tierärzt*innen an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, per Videosprechstunde zur Verfügung. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de/online-tierarzt-24h

Ob plötzlicher Durchfall, auffälliges Verhalten oder einfach Unsicherheit – in bis zu 75% der Fälle reicht eine Online-Beratung völlig aus.

Studien belegen: Schnelle Hilfe reduziert Stress für Mensch und Tier.

Und das Beste: Wer eine Tierkrankenversicherung über Tierheimat abschließt, nutzt diesen Service kostenlos – so oft wie nötig.

Kein Warten, kein Stress, kein nächtlicher Notdienstbesuch – dafür fundierte Hilfe direkt vom Sofa aus. Auch um Mitternacht.

„Dank des Online-Tierarztes konnte ich mir den nächtlichen Notdienst ersparen – und mein Kater hat trotzdem sofort Hilfe bekommen.“ – Karin W. aus Leipzig

Mehr als 30.000 Tierhalter*innen vertrauen bereits auf diesen Service. Die regulären Preise für eine Sprechstunde beginnen bei 25 Euro, steigen nachts auf 33 Euro – mit Versicherung: 0 Euro.

Jetzt informieren und den Service aktivieren: https://www.tierheimat.de/online-tierarzt-24h

Ein Jahr tierärztliche Erreichbarkeit – für den Preis eines einzigen Praxisbesuchs.

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

