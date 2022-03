Mehr als nur Waren befördern

Unterscheiden Sie Frachtführer u. Spediteur!

Während Verbraucher online bestellen und in der Regel sorglos durch die gängigen Zustelldienste beliefert werden, müssen im Unternehmensbereich hier bisweilen differenziertere Betrachtungen angestellt werden. Dazu gehört auch die Unterscheidung zwischen Frachtführer und Spediteur. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert erklärt in seinem kostenlosen Schulungsvideo die Unterschiede, so dass Prüflinge auf entsprechende Fragen in der Prüfung vorbereitet sind.

Die Prüfungsfrage „Unterscheiden Sie Frachtführer und Spediteur!“ ist etwas trickreich, denn zunächst einmal gibt es hier auffallende Gemeinsamkeiten: Der Frachtführer übernimmt die Beförderung von Gütern, und der Spediteur übernimmt ebenfalls die Beförderung von Gütern.

Die Handlungsaufforderung lautet allerdings „Unterscheiden Sie…“, und eine Gemeinsamkeit ist ja kein Unterschied. Diesen gilt es also als Antwort auf die Prüfungsfrage herauszuarbeiten.

Beförderung der Waren plus Dienstleistung

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Beförderungsarten lautet: plus Dienstleistung.

Der Spediteur erledigt alle anfallenden Arbeiten, die mit der Beförderung von Gütern verbunden sind. Anders ausgedrückt: die Beförderung von Gütern plus die Besorgung der Versendung, was immer damit verbunden ist, also z.B. Zollpapiere und so weiter.

Im Gegensatz dazu ist der Frachtführer ganz konkret für die Ware verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich, dass die Ware ordentlich auf dem LKW gesichert ist und so weiter.

Der Spediteur übernimmt dazu noch die Beförderung von Gütern. Es kann sein, dass er die Güter dann einem Frachtführer übergibt, damit dieser das Physische erledigt. Er selbst als Spediteur übernimmt dabei die Dienstleistung oder Dienstleistungen, die mit der Beförderung der Güter verbunden sind.

So könnte man den Unterschied zwischen Frachtführer und Spediteur abgrenzen.

