Mehr als Fitness: Amazfit launcht zwei neue Smartwatches

Lange Laufzeit und Sprachsteuerung mit Amazon Alexa machen das Smartwatch-Erlebnis einfacher, effizienter und unterhaltsamer

Die Smartwatch-Marke Amazfit stellt die beiden neuesten Editionen aus der beliebten Fashion Wearables-Serie vor. Seit Ende Oktober sind die Smartwatches Amazfit GTR 2 und Amazfit GTS 2 im offiziellen Amazfit-Webshop und Cyberport sowie im Elektrohandel erhältlich.

Mit den Technologien BioTracker™ 2 PPG und OxygenBeats™ können Herzfrequenz, Schlafrhythmus sowie die Blut-Sauerstoff-Sättigung gemessen werden. Das Paket für Fans der Selbstoptimierung macht das PAI™ Health Assessment System komplett, das einen Score zur körperlichen Fitness abbildet.

Dank der innovativen Integration des Sprachassistenzsystems Alexa von Amazon können Nutzer buchstäblich im Handumdrehen Informationen suchen, Einkaufslisten erstellen, Smart Home Geräte steuern, Alarmfunktionen einstellen oder unter anderem das Wetter abfragen.

Elegantes Design mit beeindruckender Technologie

Die Amazfit GTR 2 ist entweder mit einem Gehäuse aus Edelstahl oder schwarzer Aluminiumlegierung erhältlich. Sie hat das klassische runde Uhrendesign mit einem lebhaften 1,39-Zoll-AMOLED-Display mit gewölbtem 3D-Glas, das das Ablesen klar und leicht macht.

Die schlanke Amazfit GTS 2 verfügt über ein elegant anmutendes rechteckiges 1,65-Zoll-AMOLED-Display und ist mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung sowie farblich passendem Armband in den Tönen Midnight Black, Desert Gold oder Urban Grey erhältlich.

Die Displays beider Uhren bestehen aus 3D Corning Gorilla Glas mit DLC-Beschichtung und Anti-Fingerabdruck-Technologie, wodurch der Bildschirm außergewöhnlich stark, kratzfester und leicht zu reinigen ist. Ein vollständig drehbarer Bildschirm beider Modelle macht sie für Links- und Rechtshänder gleichermaßen komfortabel. Die Amazfit GTR 2 verfügt über eine Batterielebensdauer bei typischer Nutzung von 14 Tagen und bei Basisnutzung kann sie bis zu 38 Tagen ohne Laden verwendet werden. Die Amazfit GTS 2 kann sieben Tage bei typischer Nutzung und 20 Tage bei Basisnutzung in Gebrauch sein.

Umfassende Funktionen fĂĽr Gesundheits-, Schlaf- und Fitness-Management

Ausgestattet mit dem BioTracker™ 2 PPG messen die beiden Smartwatches den Puls mitsamt Herzfrequenzzonen sowie Ruhepuls rund um die Uhr und machen ebenso auf Anomalien der Herzfrequenz und Stressphasen aufmerksam. Der BioTracker™ 2 PPG unterstützt die OxygenBeats™ Technologie zur Messung der Blut-Sauerstoff-Sättigung. Diese Funktion ist unter anderem für den Ausdauer- oder Extremsport dienlich. Für Sportler sind auch zwölf beliebte Sportmodi verfügbar, die jederzeit aktiviert werden können. Während des Trainings nimmt der Tracker Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenzänderungen, Kalorienverbrauch und andere Trainingsdaten auf. Beide Uhren sind wasserdicht bis 5 bar.

Die Überwachung des Schlafes hilft bei der Analyse der Schlafqualität: Nutzer können Daten über ihre Licht- und Tiefschlafphasen, einschließlich der REM-Schlafphase (Rapid Eye Movement), und sogar bei kürzeren Schlafeinheiten wie Power-Naps überprüfen. Das in beiden Smartwatches integrierte PAI™ Health Assessment System wandelt Herzfrequenz, körperliche Aktivitäten und weitere gemessene Health-Daten in einen sogenannten PAI-Score um, der einen Richtwert zum aktuellen körperlichen Befinden liefert. PAI steht für Personal Activity Intelligence (Persönliche Aktivitätsintelligenz), auf der Grundlage umfangreicher Forschungsarbeiten lässt sich mit diesem System herausfinden, wie viel Aktivität für die individuelle Gesundheit empfehlenswert ist.

Alexa immer zur Hand

Durch die Cloudfunktion von Alexa fĂĽgen die Uhren selbstständig neue Funktionen hinzu, die auf die Geräte ĂĽbertragen werden. Die Sprachebefehle können dank einer Offline-Sprachsteuerungsfunktion auch ohne Internetzugang durchgefĂĽhrt werden – dazu gehört beispielsweise auch das Einschalten der Sportmodi sowie die Herzfrequenzverfolgung. Mit dem Sprachassistenzsystem können auĂźerdem alle bei Alexa bekannten Smart-Home-Funktionen genutzt werden wie die Regulierung des Lichts oder der Thermostate. Aktuell ist der das System in englischer Sprache aufrufbar und wird bei OTA-Updates schrittweise in weiteren Sprachen verfĂĽgbar sein.

Ăśber Amazfit

Amazfit wurde im September 2015 gegründet und ist eine Privatmarke im Besitz von Huami Technology (NYSE: HMI). Das Unternehmen bietet sieben Serien von Smartwatch- und Armbandprodukten an, darunter die Stratos-Series, die Basic-Series, die Flagship-Series, die Health-Series, die Fashion-Series, die Outdoor-Series und die X-Series. Amazfit bietet noch weitere smarte Hardware für die Bereiche Sport und Gesundheit an, darunter TWS-Sportkopfhörer, intelligente Laufbänder, intelligente Körperfettwaagen und Sportgeräte. Mit herausragendem Design und handwerklichem Können haben die smarten Uhrenprodukte von Amazfit viele Preise gewonnen, wie z.B. den deutschen iF Industrial Design Award und den Red Dot Design Award. Gegenwärtig sind Amazfit Produkte in mehr als 70 Ländern und Regionen auf dem Markt, darunter die Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan. Laut einem IDC-Bericht über den weltweiten Markt für tragbare Geräte haben Amazfit-Uhren in der ersten Hälfte des Jahres 2020 in Italien, Spanien, Indien und anderen Regionen den größten Anteil des Marktes für Erwachsenenuhren erobert und gehörten auch in Regionen wie China, Deutschland, Frankreich, Russland und Brasilien zu den Spitzenprodukten.

Weitere Informationen ĂĽber Amazfit finden Sie unter https://en.amazfit.com/about.html

Huami Technology, seit 2013 in Betrieb, ist ein cloud-basierter Gesundheitsdienstleister, der weltweit führende Smart und Wearable Technologien anbietet. Im Februar 2018 wurde Huami Technology an der New Yorker Börse (NYSE) notiert (Börsenkürzel: HMI).

PR-Agentur

Kontakt

Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG

Benjamin Majeron

Brienner StraĂźe 45 a-d

80333 MĂĽnchen

089/20504193

b.majeron@serviceplan.com

http://www.serviceplan-pr.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.