megaSun bringt calmoo Klang- und Duftwelten ins Solarium

Kooperation mit RelaxoSystem erweitert Bräunungserlebnis um multisensorische Tiefenentspannung

Dernbach, 17. Juli 2025 – Die KBL GmbH, Marktführer im Bereich Premium-Solarien, geht eine strategische Partnerschaft mit der RelaxoSystem GmbH ein. Ziel ist die Integration innovativer Klang- und Dufttechnologie der Marke calmoo in die Sonnenbänke von megaSun. Kundinnen und Kunden erwartet künftig ein völlig neues Wohlfühlerlebnis – eine Kombination aus Licht, Klang, Duft und Entspannung.

„Ein Solarium war schon immer mehr als nur ein Ort zum Bräunen – es ist ein Rückzugsort. Mit calmoo erweitern wir dieses Erlebnis um eine neue Dimension der Erholung“, sagt Jens Uwe Reimers, Geschäftsführer der KBL GmbH. „Unsere Vision ist es, Technologie, Design und ganzheitliches Wohlfühlen miteinander zu verschmelzen.“

Konkret bedeutet das: Ausgewählte megaSun-Modelle werden ab Herbst 2025 mit neurorelaxierenden Sound- und Aromasystemen ausgestattet. Sie versprechen nicht nur eine intensive Bräune, sondern auch mentale Entspannung – in wenigen Minuten, mitten im Alltag. Die neue Relax-Technologie wurde speziell dafür entwickelt, Stress abzubauen und das innere Gleichgewicht zu fördern.

Auch Frank Bendix, Gründer der RelaxoSystem GmbH, sieht in der Zusammenarbeit großes Potenzial: „Wir wollen Menschen helfen, schnell und spürbar zu entspannen. Gemeinsam mit megaSun bringen wir diese Idee nun in eine völlig neue Umgebung – das Sonnenstudio wird zur kleinen Wellness-Oase der tiefen Entspannung.“

Zusätzlich zur integrierten Studio-Anwendung werden calmoo-Produkte künftig auch für den mobilen Einsatz angeboten – etwa zur Nutzung zu Hause oder unterwegs. Der Vertrieb erfolgt über die bekannten megaSun-Kanäle sowie über Partnerstudios.

Über KBL GmbH

Die KBL GmbH mit Sitz in Dernbach ist ein international führender Anbieter von Solarien. Unter der Marke megaSun verbindet das Unternehmen Hightech, Design und Wohlbefinden in Premium-Sonnenbänken, die weltweit neue Standards setzen.

Über RelaxoSystem / calmoo

Die RelaxoSystem GmbH entwickelt mit calmoo multisensorische Entspannungslösungen für den Wellness-, Spa- und Gesundheitsbereich. Die Kombination aus Klang, Duft und neurorelaxierenden Impulsen macht calmoo zu einem innovativen Anbieter für alltagstaugliche Tiefenentspannung.

