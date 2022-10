meetMUSIC | Weihnachten und Schlagzeug: „Groovin“ Christmas“ Percussion Duo „Double Drums“ am 4. Dezember 2022 in Mettingen

Location: Saal

Street: Georstraße 18

City: 49497 – Mettingen (Germany)

Start: 04.12.2022 18:00 Uhr

End: 04.12.2022 20:00 Uhr

Entry: 25.00 Euro (incl. 19% VAT)

Weihnachten und Schlagzeug passen zusammen? Ja. So die eindeutige Antwort des preisgekrönten Percussion Duos „Double Drums“ mit den Künstlern Alexander Glöggler und Philipp Jungk. Mit ihrer Expedition quer durch Genres, Stile und Kontinente beweisen sie eindrucksvoll, dass Schlagzeug nicht nur dynamisch und rhythmisch, sondern auch melodisch, emotional und feierlich klingen kann.

Die Interpretationen von Jungk und Glöggler sind ebenso vielseitig wie die Auswahl der Stücke ihres Programms „Groovin“ Christmas“. Das Repertoire reicht vom Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach über deutsche („Morgen Kinder wird“s was geben“) oder internationale Volkslieder („Good Rest Ya Merry Gentlemen“) bis hin zu Eigenkompositionen wie der asiatisch anmutenden „Mongolian Sleighride“.

Die Künstler verfügen nicht nur über enorme Kreativität und Spielfreude, sondern auch über hervorragende instrumentale Fähigkeiten. Ihr Meisterklassendiplom in klassischer Perkussion erhielten sie bei Peter Sadlo. Glöggler und Jungk sind neben ihren eigenen Programmen auch ganz klassisch unterwegs, als Solisten und Ensemble-Mitglieder in renommierten Orchestern wie den Radio-Sinfonieorchestern des SWR oder des BR, dem Orchester der Bayerischen Staatsoper, als Mitglieder der international bekannten „Li Biao Percussion Group“, aber auch in der Zusammenarbeit mit Klassikstar Sol Gabetta und der Rockband Amon Düül.

Ohne auf geliebte Melodien und Hörgewohnheiten verzichten zu müssen, bekommt der Zauber der Adventszeit bei Double Drums ganz neue Facetten. Ein abwechslungsreiches Weihnachtsspektakel, mal freudig-energetisch, mal besinnlich, mal voller Humor.

DRAIFLESSEN Conference…

… ist ein exklusives Veranstaltungszentrum, das auf private Initiative der Unternehmerfamilie Brenninkmeijer gegründet wurde. Beheimatet in Mettingen, im schönen Tecklenburger Land/Westfalen, ist es eine außergewöhnliche Location mit einzigartigen Räumlichkeiten und einem wunderschönen Park. In Draiflessen finden neben Konzerten auch Tagungen, Konferenzen und Workshops statt.

meetMUSIC…

… ist die Konzertreihe, die Draiflessen Conference im Jahr 2014 erfolgreich etabliert hat. Hier ist der Name Programm: Sich für und bei Musik zu treffen. Interessierten aller Altersgruppen werden neue und vertraute Musikstile präsentiert. „meetMUSIC“ verbindet und führt insbesondere junge Menschen zur Musik. Zentrales Anliegen ist die Förderung von internationalen Nachwuchskünstler*innen und die Schaffung einer Wohlfühlatmosphäre, die das Publikum begeistert. Musik ganz nah erleben – so lässt meetMUSIC die Konzerte zu einem persönlichen und intensiven Erlebnis werden.

Kontakt

Draiflessen Conference

Angela Emons

Bachstraße 31

49497 Mettingen

0162-7388389

angela.emons@draiflessen.com

https://draiflessen-conference.com/

Bildquelle: @Lars Ternes