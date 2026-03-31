Meet the World“ – die Welt zu Gast im Götzfried

Fernweh? Kein Problem – im Götzfried kommt die Welt einfach zu Ihnen.

Der Frühling bringt eine besondere Leichtigkeit mit sich. Die Tage werden heller, die Natur erwacht und mit ihr wächst der Wunsch nach einer bewussten Auszeit. Oft liegt das Gute näher, als man denkt.

Im Hotel Götzfried Garden & SPA erleben Sie genau diese Momente – geprägt von Ruhe, Genuss und inspirierenden Erlebnissen, mitten im Herzen Bayerns.

Warum in die Ferne reisen, wenn Regensburg begeistert

Ein Spaziergang durch die Altstadt von Regensburg zeigt, wie besonders diese Region ist. Historische Architektur, lebendige Gassen und eine einzigartige Atmosphäre schaffen einen Ort, der gleichzeitig entschleunigt und inspiriert.

Gerade jetzt gewinnt diese Nähe an Bedeutung. Ein Kurzurlaub in Bayern bietet Erholung ohne lange Anreise – bewusst, unkompliziert und nachhaltig.

„Meet the World“ – internationale Genussmomente im Götzfried

Wer Fernweh verspürt, findet im Götzfried eine besondere Alternative. Mit der Eventreihe „Meet the World“ wird die Welt direkt ins Hotel geholt.

Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Veranstaltungen:

Kulinarische Abende mit internationalen Spezialitäten wie brasilianischem BBQ oder spanischer Paella

Stimmungsvolle Events mit Musik und kulturellen Einflüssen aus aller Welt

Exklusive Weinabende mit Winzern, die ihre Weine persönlich präsentieren

Gartenmärkte mit regionalen Produkten und handverlesenen Besonderheiten

Alle aktuellen Termine und Details finden Sie im Eventkalender:

https://www.hotel-goetzfried.de/events

Last Minute Osterurlaub in Bayern

Für alle, die kurzfristig eine Auszeit planen, bietet Ostern den idealen Anlass. Im Götzfried erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischen Highlights und besonderen Erlebnissen.

Das Osterprogramm umfasst unter anderem:

Saisonale Frühlingsküche am Gründonnerstag

Hochwertige Fischgerichte am Karfreitag

Einen Ostermarkt mit regionalen Produkten im Hotelgarten

Eine traditionelle Eiersuche am Ostersonntag

Einen umfangreichen Osterbrunch als genussvollen Abschluss

Das passende Angebot finden Sie hier:

https://www.hotel-goetzfried.de/angebote

3 Übernachtungen inklusive Verwöhnpension und Osterprogramm sind ab 396 Euro pro Person verfügbar. Da nur noch wenige Plätze frei sind, empfiehlt sich eine zeitnahe Buchung.

Wellness und Erholung auf höchstem Niveau

Neben den Events steht vor allem eines im Mittelpunkt: Ihre Erholung. Der großzügige SPA-Bereich, hochwertige Anwendungen und die ruhige Atmosphäre schaffen ideale Bedingungen, um neue Energie zu tanken.

Ergänzt wird das Angebot durch stilvolle Zimmer, eine ausgezeichnete Küche und zahlreiche Möglichkeiten, die Region aktiv zu entdecken.

Fazit: Eine Auszeit, die näher liegt als gedacht

Das Götzfried verbindet Entspannung, Kulinarik und besondere Erlebnisse zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Ob spontaner Osterurlaub, inspirierende Events oder ein klassisches Wellnesswochenende – hier finden Sie den passenden Rahmen für Ihre Auszeit.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter:

https://www.hotel-goetzfried.de

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Firmenkontakt

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Maria Götzfried

Wutzlhofen 1

93057 Regensburg

+49 (0)941 6961-0



https://www.hotel-goetzfried.de

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