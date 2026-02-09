Meeresblick Panorama Wohnung eigener Strandzugang
Sie haben es sich verdient ! Hier sitzen Sie in der ersten Reihe am Meer Insel Rügen Ostsee
Ihre Auszeit beginnt hier!
Exklusive Ferienmomente an der Ostsee
Entdecken Sie einen Ort, an dem Ruhe, Natur und Komfort perfekt miteinander verschmelzen. Ob romantische Auszeit, erholsame Tage am Strand oder gemütliche Stunden – hier finden Sie alles, was einen unvergesslichen Aufenthalt ausmacht.
Gönnen Sie sich eine Pause vom Alltag und erleben Sie die Insel von ihrer schönsten Seite.
Meeresblick Panorama Wohnung – Urlaub in der ersten Reihe zum Meer! Tief einatmen am herrlich weißen flachen kilometerlangen Badestrand.
Erleben Sie Ihren Ostseeurlaub dort, wo der Horizont zum Greifen nah ist!
Diese exklusiv gelegene Panorama-Wohnung befindet sich direkt am Ostseebadestrand – mit eigenem Strandzugang und einem Meeresblick, der sich endlos vor Ihnen öffnet. Perfekt für alle, die das Meer nicht nur sehen, sondern fühlen möchten.
Highlights auf einen Blick
Direkter Zugang zum feinsandigen Ostseestrand (ca. 25 m)
Herrlicher Panorama-Meeresblick vom Wohnzimmer und Balkon
Schlafzimmer mit gemütlichem Doppelbett
Wohnzimmer mit Schlafcouch – ideal für zusätzliche Gäste Esszimmer + Küche – komplett ausgestattet
Badezimmer mit Dusche, Badewanne, Bidet &. WC, außenliegendes Fenster für Tageslicht
Überdachter Pkw-Stellplatz direkt am Haus
Fahrradschuppen am Haus
Ihr Logenplatz am Meer
Genießen Sie Sonnenaufgänge über der Ostsee, entspannen Sie bei Meeresrauschen auf dem Balkon und nutzen Sie den privaten Zugang zum Strand für spontane Spaziergänge. Die Wohnung verbindet Komfort, Exklusivität und eine unschlagbare Lage.
Jetzt direkt buchen und Traumurlaub sichern:
Sonneninsel Rügen GmbH
Hauptstr 24
18551 Glowe
www.ostseeparadies.de
0171 5662049
gerne auch mit Hund
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.