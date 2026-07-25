MedTech Unleashed 2026 kehrt nach Berlin zurück

Am 3. September diskutieren Praktiker von Siemens Healthineers, Philips und BIOTRONIK, warum starke Medizintechnik zu selten die Patienten erreicht.

Berlin, 22. Juli 2026. Am 3. September 2026 kehrt MedTech Unleashed für seine dritte Ausgabe nach Berlin zurück: eine eintägige Konferenz rund um eine einzige, unbequeme Frage. Warum erreichen so viele vielversprechende Medizintechnologien nie die Menschen, die sie brauchen?

Die Branche, so die Veranstalter, hat kein Innovationsproblem. Sie hat ein Umsetzungsproblem. Geräte bleiben zwischen Prototyp und realem Einsatz stecken, nicht weil die Wissenschaft falsch wäre, sondern weil das kommerzielle System darum herum nie gestaltet wurde. Die Verträge, die Beschaffung, die Infrastruktur, die Preisgestaltung.

Veranstaltet wird die Konferenz von Digital Health Works, einem Unternehmen, das Medizintechnik-Firmen hilft, ihren Weg in den Markt zu finden, indem es tiefgehende gesundheitsökonomische Forschung mit praktischer Produkt- und Kommerzialisierungsarbeit verbindet. MedTech Unleashed macht diese Mission öffentlich. Unterstützt wird die Veranstaltung von den Partnern Pilotfish, Corscience und Zign Group sowie von den Sponsoren BIOTRONIK und Lemberg Solutions.

Der Tag ist bewusst praxisnah und bewusst klein gehalten. Zu den Sessions gehören „The Last Mile Problem in MedTech Innovation“ von Komeil Nasrollahi (Siemens Healthineers), „Designing for Scale“ mit Peter Rodenbach (BIOTRONIK), eine Fallstudie von Marek Bartula (Philips) und „Your Product Won’t Sell Itself“ mit Isabel Wellbery (Alpha Sophia). Zum Abschluss gibt es Networking-Drinks und ein gemeinsames Abendessen.

„MedTech Unleashed ist der klarste Ausdruck dafür, warum wir Digital Health Works gegründet haben“, sagt Daniel Young, Mitgründer. „Unsere Arbeit besteht darin, medizinische Innovationen mit den Menschen zu verbinden, die sie brauchen. Genau das erleben wir hier, live, an einem Tag. Die Praktiker, die es tatsächlich geschafft haben, in einem Raum, bereit zu erzählen, wie.“

Die Konferenz richtet sich an Projektleiter, Innovationsteams, Produktverantwortliche, Gründer und Investoren in der Medizintechnik. Veranstaltungsort ist die Schankhalle Pfefferberg, Schönhauser Allee 176, 10119 Berlin (Prenzlauer Berg). Anreisende können zu einem vergünstigten Tarif im AMANO Hotel am Rosenthaler Platz übernachten; den Code erhalten sie bei den Veranstaltern.

Early-Bird-Tickets beginnen bei 199 €. Tickets: https://www.eventbrite.com/e/medtech-unleashed-2026-from-innovation-to-execution-berlin-registration-1992118908281 Programm: medtech-unleashed.com

Über Digital Health Works: Digital Health Works (Betreiber: DHW Europe GmbH) hilft Medizintechnik-Unternehmen, klinische Innovation vom Prototyp bis zur Anwendung zu bringen. Das Team verbindet tiefgehende gesundheitsökonomische Forschung mit Produkt- und Kommerzialisierungs-Expertise, um echte Marktchancen zu erkennen und in Ergebnisse umzusetzen. Gegründet von Daniel Young und Romy Benninga, veranstaltet DHW MedTech Unleashed als Teil seiner Mission, medizinische Innovation mit den Menschen zu verbinden, die sie brauchen. Mehr unter digitalhealthworks.com.

Pressekontakt: Daniel Young, Digital Health Works, daniel@danielyoung.io

Über Digital Health Works

Digital Health Works vertreibt innovative Medizintechnik mit nachweisbarem Nutzen für Gesundheitseinrichtungen. Der Fokus liegt auf Radiologie, Kardiologie, Management-Software, Digital Health und technologiegestützten Geräten. Ein Team aus Vertriebsprofis, Produktmanagern, Ingenieuren und Klinikern prüft jedes Produkt auf belastbare Wirtschaftlichkeit und eine Einführung, die im klinischen Alltag Bestand hat. So verbindet DHW den Anspruch der Innovation mit der Realität der Versorgung.

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