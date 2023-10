medondo und HPS – digitaler Patientenservice

Serviceorientierte Telefonbetreuung und digitales Terminmanagement sichert Anwenderpraxen wirtschaftlichen Erfolg

Hannover, 11.10.2023 – Um Arztpraxen bei den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, wie dem Mangel an qualifizierten Fachkräften sowie Honorareinbußen durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, zu unterstützen, vereinen die medondo AG und die HPS GmbH ihre Leistungen für digitalen Patientenservice. Mit professioneller serviceorientierter Telefonbetreuung und digitalem Terminmanagement sichern HPS, Spezialist für die Digitalisierung der Patientenkommunikation, und medondo, wegweisender Softwarehersteller von zukunftsorientierten digitalen Lösungen für den Medizinsektor, den wirtschaftlichen Erfolg von Anwenderpraxen.

Bei dem Paket aus serviceorientierter Telefonbetreuung („Concierge Service“) und Online-Terminmanagement mit dem medondo coordinator können bis zu 80 % der telefonischen Anfragen einer Arztpraxis direkt durch den Service beantwortet werden. Mitarbeitende werden entlastet und die Erreichbarkeit der Praxis auf nahezu 100 % gesteigert.

Die serviceorientierte Telefonbetreuung durch erfahrene Expert:innen von HPS vereinbart Termine, erteilt Terminauskünfte, bearbeitet Anliegen und leitet fachliche Fragen verlässlich weiter. In Kombination mit dem Online-Terminmanagement im medondo coordinator sorgen Anwenderpraxen für nahezu 100 % Erreichbarkeit, Terminvereinbarung, -verschiebung,- stornierung in Echtzeit sowie optimale Praxisauslastung dank vorgegebener Terminslots.

Dabei sorgt der medondo coordinator mithilfe von Automatisierung zugleich für optimierte Praxisprozesse und unterstützt Praxen bei der Umsetzung des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes. Die Softwarelösung entlastet die Praxen durch automatisierte Verwaltungsaufgaben und hilft bei der Steuerung von Terminen. Durch die Vergabe von Terminkontingenten kann die Praxis optimal ausgelastet werden und der Behandlungsauftrag bestmöglich umgesetzt werden.

„Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen liegt es medondo am Herzen, Praxisinhaber:innen zur Seite zu stehen, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen. Gemeinsam mit HPS können wir die Patientenkommunikation von Anwenderpraxen deutlich verbessern, während sie zeitgleich Aufwände und Kosten sparen sowie Mitarbeitende entlasten“, erklärt Kai Meyer-Spradow, Vorstandsvorsitzender der medondo AG.

Hans Vialon, Geschäftsführer der HPS GmbH, betont: „Mithilfe von medondo ist es erstmals möglich als Concierge Service, Termine und Terminauskünfte in einer Praxis so durchzuführen, wie der beste Mitarbeitende einer Praxis. Das ist auch unser Anspruch. Und das Beste daran: medondo hat bei der Rechteverteilung die Rolle des Concierge Service so definiert und eingerichtet, dass wir keine Patientenakten einsehen können und daduch der Datenschutz für die Patient:innen vollumfänglich gewährleistet ist.“

Über HPS

HPS CC ist ein hochqualifiziertes Callcenter für die Übernahme der Telefonie in Arztpraxen. Mithilfe ihrer maßgeschneiderten Telefonieübernahme sind Praxen in der Lage, Abläufe zu optimieren und ihr Hauptaugenmerk so auf die medizinische Betreuung ihrer Patient:innen zu legen, während sich HPS CC um alle eingehenden Anrufe kümmert.

Entlastung der Mitarbeitenden: Indem sich HPS CC um die Telefonanrufe kümmert, wird das Praxisteam von zeitaufwändigen Aufgaben, wie der Annahme von Terminvereinbarungen, Anrufweiterleitungen und allgemeinen Anfragen, entbunden. Das ermöglicht den Teams, sich verstärkt auf die Betreuung der Patient:innen vor Ort zu konzentrieren und somit die Effizienz ihrer Praxisabläufe zu optimieren.

Weniger Stress in der Praxis: Ein erfahrenes Team aus telefonischen Fachkräften verfügt über das Know-how, um eingehende Anrufe effizient zu bearbeiten.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit einem umfassenden Lösungsportfolio aus Software-, Beratungs- und Schulungsangeboten deckt medondo die drei erfolgsentscheidenden Kernbereiche Praxismarketing, Praxismanagement und Praxisentwicklung ab. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder Ormco Corporation, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 35 Mitarbeitenden.

