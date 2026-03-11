Medizinischer High-End Touch-Monitor von FORTEC Integrated

Neuer MED-Line 15,6″ Monitor mit Ein-Kabel-Anschluss und kundenspezifischer Flexibilität für anspruchsvolle Medizintechnik

Die FORTEC Integrated – ein führender Anbieter industrieller Display-, Embedded- und Systemlösungen – hat mit dem MED-Line 15.6 einen High-End Touch-Monitor für anspruchsvolle medizinische Anwendungen entwickelt. Er lässt sich nahtlos in bestehende ISO-13485-Projekte integrieren und ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise in Dialysegeräten, Lasersystemen, im Patienten Monitoring oder in OP-nahen Geräten.

Im Mittelpunkt steht eine durchdachte Kombination aus technischer Leistungsfähigkeit, Sicherheit und leichter Integrierbarkeit. Das 15,6 Zoll große Full-HD-Display mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und weitem Blickwinkel sorgt für eine klare und stabile Darstellung auch im Dauerbetrieb. Der projiziert kapazitive Touchscreen unterstützt bis zu zehn Touchpunkte und ist durch seine robuste Glasoberfläche leicht zu reinigen. Für die Einhaltung der hygienischen Anforderungen im klinischen Umfeld sorgen außerdem die IP65 geschützte Front mit Schutz vor Strahlwasser und optionale antibakterielle Beschichtungen.

Integrierte Statusüberwachung und sichere Systemanbindung

Ein wesentlicher Vorteil des Systems ist die integrierte automatische Funktionsprüfung mit optischer Statusanzeige. Eine gut sichtbare LED am oberen Monitorrand signalisiert eindeutig den Betriebszustand des angeschlossenen Gerätes oder des Gesamtsystems. Grün steht für einen ordnungsgemäßen Betrieb, Rot weist auf eine Störung hin. Diese klare visuelle Rückmeldung erhöht die Betriebssicherheit und unterstützt das medizinische Personal bei der schnellen Einschätzung der Gerätesituation.

Für eine einfache Infrastruktur und höhere Betriebssicherheit setzt Fortec bei der MED-Line auf eine Ein-Kabel-Lösung, bei der Daten, Bildsignale und Strom über ein einziges USB-C Kabel übertragen werden. Ergänzt wird das Konzept durch eine flexibel konfigurierbare Connectivity Box, die eine sichere und normgerechte Datenübertragung ermöglicht und aktuelle Anforderungen an Cyber Security berücksichtigt. Damit eignet sich der Monitor auch für vernetzte medizinische Systeme.

Weitere Funktionen wie integrierte Licht- und Näherungssensoren sorgen für automatische Anpassungen an die jeweilige Umgebungssituation. Die integrierte Kamera unterstützt telemedizinische Anwendungen und über einen NFC-Reader können sich Anwender schnell und sicher authentifizieren.

Flexibles Referenzdesign für kundenspezifische Medizintechnik

Der MED-Line 15.6 ist ein Referenzdesign, das sich umfassend an kundenspezifische Anforderungen anpassen lässt. Bis auf die Displaygröße von 15,6 Zoll können Ausstattung, Schnittstellen, Design und funktionale Details projektspezifisch modifiziert werden. Damit unterstützt Fortec nicht nur eine schnelle Markteinführung, sondern garantiert auch ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit für individuelle Gerätekonzepte.

Projektspezifisch abgestimmte Ansteuerlösungen mit KI-fähigen Embedded-Lösungen runden das Angebot ab.

Mit dem MED-Line 15.6 positioniert sich Fortec Integrated als Entwicklungspartner für medizintechnische Systeme, die Sicherheit, Flexibilität und langfristige Verfügbarkeit in einer integrierten Lösung verbinden.

Über FORTEC Integrated

Die FORTEC Integrated (ehemals Distec) ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die FORTEC Integrated im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Das Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann FORTEC Integrated auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen.

Die Produkte der FORTEC Integrated sind erhältlich bei:

Europa: FORTEC Integrated GmbH, Germering

UK und Benelux: FORTEC Technology UK, Huntingdon

Nordamerika: FORTEC US Corp., Ronkonkoma NY

Power Supplies sind erhältlich bei:

FORTEC Power GmbH, Riedstadt

FORTEC Switzerland AG, Würenlos

