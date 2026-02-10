Media Alert: nicht-authentifizierte Message Queue-Systeme als oft übersehene Sicherheitslücke

Nicht-authentifizierte Message Queue-Systeme stellen ein ernst zu nehmendes und bislang oft unterschätztes Sicherheitsrisiko dar. Denn häufig sind interne Messaging-Systeme wie MQTT, ZeroMQ oder NATS öffentlich im Internet zugänglich – unbeabsichtigt und ohne dass betroffene Unternehmen davon wissen. Auch wenn ein exponierter MQTT- oder NATS-Service vermutlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit erregt wie eine Schwachstelle wie Log4j, können dadurch potenziell ebenso große Probleme verursacht werden.

Censys, einer der führenden Anbieter für Threat Intelligence und Attack Surface Management, hat mit seiner umfangreichen Scanning-Infrastruktur exponierte Dienste in den Protokollen MQTT, ZeroMQ und NATS untersucht. Grundlage der Analyse waren Message Queue-Systeme sowie das Publish-Subscribe-Modell (Pub/Sub), das viele vernetzte Message Queue-Systeme implementieren. Mit MQTT, ZeroMQ und NATS wurden Protokolle untersucht, die weit verbreitet sind, häufig falsch konfiguriert werden und die in vielen Fällen interne Daten aktiv mit jedem teilen, der weiß, wie man sich verbindet.

Die Analyse von Censys untersucht die weltweite Verteilung von MQTT-, ZeroMQ- und NATS-Hosts und beleuchtet die potenziellen Folgen von nicht-authentifiziertem Zugang. Bei allen drei Systemen liegt Deutschland im internationalen Vergleich in den Top Vier mit den meisten Hosts. Erfahren Sie mehr über die Vorgehensweise und Ergebnisse der Forscher von Censys: https://censys.com/blog/unauth-mqueue-problem

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

