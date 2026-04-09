Media Alert: E-Mail als unterschätzter Risikofaktor für die digitale Souveränität

Rechnung raus, Vertrag unterschrieben, Bewerbung verschickt – und alles per E-Mail. Was im Arbeitsalltag selbstverständlich ist, bleibt sicherheitstechnisch oft überraschend lückenhaft: Viele Unternehmen versenden weiterhin sensible Inhalte unverschlüsselt oder nur teilweise geschützt.

Wenn Sicherheit zur Entscheidung des Nutzers wird, wird sie oft ignoriert

Zwar sind Technologien wie S/MIME oder OpenPGP etabliert, doch in der Praxis oftmals nicht im Einsatz. Mitarbeiter entscheiden häufig selbst, ob Inhalte verschlüsselt verschickt werden oder welches Zertifikat zum Einsatz kommt. Das Ergebnis: Unsicherheit, Zweifel und E-Mailversand ohne Schutz.

Moderne Sicherheitslösungen setzen deshalb auf automatisierte Verschlüsselung. Lösungen wie SEPPmail verlagern Sicherheitsmechanismen an das E-Mail-Gateway, sodass Nachrichten automatisch geschützt werden – ohne zusätzlichen Aufwand für Anwender.

Neben der Automatisierung rückt auch die Transparenz stärker in den Fokus. Unternehmen müssen zunehmend nachweisen können, wie ihre Kommunikation abgesichert ist. Lückenlose Protokollierung und nachvollziehbare Sicherheitsprozesse werden damit zu einem zentralen Bestandteil digitaler Souveränität.

Mehr zum Thema finden Sie in unserem Blog: https://www.seppmail.com/de/digitale-souveraenitaet-beginnt-im-postfach/

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige und international tätige Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

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