MEDI Verbund führt Microsoft Dynamics 365 CRM und ERP ein

Nürnberg, 22.12. 2020 – Neues Jahr, neue Chancen: der MEDI Verbund, ein freier Verband zur Interessenswahrung von Ärzten und Psychotherapeuten, hat die xalution group ( www.xalution.com) mit einem Innovationsprojekt zur Einführung von Microsoft D365 Sales (CRM) und Supply Chain Management (ERP) beauftragt. Damit soll die Versorgung von Ärzten mit medizinischen Artikeln deutlich beschleunigt und vor allem in Krisensituationen wie der aktuellen Corona-Pandemie sichergestellt werden.

xalution ist ein erfahrener Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP-Umfeld und offizieller Microsoft Gold-Partner. Dies sowie die Tatsache, dass die Nürnberger Digitalisierungsspezialisten zusätzlich auch eine große Expertise im internationalen Handel mit sich bringen und grundsätzlich den Anspruch haben, die Microsoft-Infrastruktur immer für Add-ons – auch von Drittanbietern – offen zu halten, war maßgeblich für die Entscheidung zur Zusammenarbeit.

Dazu MEDI Verbund Vertriebs- und Projektleiter Lars Hörning: “Es war uns sehr wichtig, einen erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, der offen für neue Technologien und Ansätze ist, sowie Best-Practice-Knowhow ins Projekt einbringt – und damit auch bereits erfolgreich erprobte Prozesse. Nur so sind wir in der Lage, als systemrelevanter Lieferant medizinischer Produkte eine vernetzte State-of-the-art Lieferkette aufzusetzen und damit auch in Krisensituationen eine umfassende und vor allem schnelle Warenversorgung unserer Mitglieder zu gewährleisten”.

Optimierung von Warenwirtschaft, Finanzen, Sales und Kundenbeziehungsmanagement

Im Fokus der Zusammenarbeit steht neben der Einführung von Microsoft D365 vor allem die Erneuerung der bestehenden Prozesse sowie des bisher von MEDI Verbund verwendeten Technology Stacks in den Bereichen Warenwirtschaft, Finanzen, Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement. Auch der Außendienstservice für die angeschlossenen Praxen soll klar optimiert werden, ebenso wie die gesamte Wertschöpfungskette inklusive Lager und Logistikprozesse, was hier vor allem durch einen höheren Automatisierungsgrad erreicht werden soll.

Das Projekt wird agil im Rahmen eines Greenfield-Ansatzes und basierend auf Cloud-Technologien aufgebaut. Es umfasst die komplette neue Implementierung der Microsoft D365 CRM- und ERP-Komponenten, die durch den Einsatz von Cloudtechnologie extrem flexibel gestaltbar ist. Gleichzeitig bietet die Lösung bereits im Standard eine umfassende Abdeckung der Prozesse und eine klare Benutzerführung.

Die xalution group übernimmt dabei die Analyse der bestehenden Geschäftsprozesse, macht Vorschläge zu deren Anpassung oder Vereinfachung, stellt die Software bereit und migriert sämtliche Daten aus den bestehenden ERP- und CRM-Systemen in die neue Lösung. Dazu xalution Geschäftsführer Tobias Endl: “Der Vorteil des Greenfield-Ansatzes für MEDI Verbund ist der, dass die Implementierung ohne Beeinträchtigung der bestehenden Geschäftsprozesse abläuft und von Beginn an effiziente und schlanke Prozesse umgesetzt werden können.

Über MEDI Verbund

Der MEDI Verbund ist ein freier Verband, der die politischen und wirtschaftlichen Interessen von über 20.000 Ärzten und Psychotherapeuten wirksam vertritt. Im Fokus steht der Erhalt der wohnortnahen ambulanten Versorgung durch freiberufliche Praxen sowie die Sicherstellung, dass Praxen wirtschaftlich stabil arbeiten können und von vermeidbaren Belastungen befreit werden. Die MEDI-Mitglieder profitieren von einem großen Netzwerk zu Politik und Krankenkassen sowie günstigen Einkaufs- und Dienstleistungsangeboten in den Bereichen Praxisbedarf, Versicherungen, Beratungen sowie Fort- und Weiterbildung. Gleichzeitig stellt sich MEDI auch den aktuellen Herausforderungen, wie beispielsweise der Digitalisierung, dem Thema E-Health oder der elektronischen Vernetzung von Praxen.

Die xalution group GmbH ist ein Zusammenschluss von hochqualifizierten Spezialisten im ERP-Umfeld (Enterprise Resource Planning). Die Mitarbeiter unserer Vertretungen in Deutschland, Tschechien, Polen, Slowakei und der Schweiz beraten namhafte Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel mit Fokus Sport- und Modebranche. Kernpunkt der Beratung sind die Optimierung von Unternehmensprozessen, der optimale Einsatz von Unternehmenssoftware sowie Digitalisierungsprojekte. Als Microsoft Gold Certified ERP-Partner bieten wir unseren Kunden unter anderem die gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktpalette sowie dazugehörige Services an. Von der Unterstützung bereits eingeführter Softwarelösungen im laufenden Betrieb sowie deren Erweiterungen bis hin zur Abwicklung kompletter Projekte inklusive kundenspezifischer Softwareanpassungen.

