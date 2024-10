MBMC Headhunting & Executive Search wurde 2024 vom renommierten IMWF Austria als einer der führenden Berater in Österreich ausgezeichnet.

MBMC Headhunting & Executive Search als „Top Berater 2024“ ausgezeichnet

Wien, 01.10.2024 – MBMC Headhunting & Executive Search wurde 2024 vom renommierten Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF Austria) als einer der führenden Berater in Österreich ausgezeichnet. Diese Ehrung, die auf einer umfassenden Analyse von Medienberichten, Onlinebewertungen und Social-Media-Präsenzen basiert, bestätigt die herausragende Leistung des Unternehmens im Bereich Headhunting und Executive Search. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass das Unternehmen diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält, nachdem es bereits 2023 als bester Headhunter in Österreich geehrt wurde.

Das Gütesiegel „Top Berater“ wird jährlich an Unternehmen verliehen, die in Bezug auf Beliebtheit, öffentliche Wahrnehmung und Kundenbewertungen in der Branche führend sind. MBMC Headhunting & Executive Search überzeugte durch exzellente Kundenbetreuung, innovative Lösungen und nachhaltige Erfolge bei der Vermittlung von Führungskräften in ganz Österreich.

„Wir sind stolz, diese Auszeichnung zu erhalten, die unsere kontinuierlichen Bemühungen um Qualität und Kundenzufriedenheit würdigt“, sagte Markus Baldauf von MBMC. „Dieser Erfolg ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unseres Engagements, stets die besten Talente zu finden und zu vermitteln.“

Die Studie, die von IMWF Austria in Zusammenarbeit mit dem KURIER durchgeführt wurde, hebt hervor, dass MBMC nicht nur als kompetenter Partner, sondern auch als vertrauenswürdiger Berater geschätzt wird. Dies zeigt sich auch in der positiven Resonanz in den Medien und auf Social-Media-Kanälen.

Die erneute Anerkennung als „Top Berater“ im Jahr 2024 stärkt die Position von MBMC als führender Headhunter in Österreich. MBMC wird weiterhin sein Netzwerk ausbauen und sein Engagement für Spitzenleistungen und nachhaltige Erfolge beibehalten. MBMC plant, diese Auszeichnung weiter zu nutzen, um sein Netzwerk auszubauen und auch in Zukunft Spitzenleistungen im Bereich Headhunting und Executive Search zu erbringen.

Für weitere Informationen über MBMC Headhunting & Executive Search und die Auszeichnung „Top Berater 2024“ besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.mbmc.at

Über MBMC Headhunting & Executive Search

MBMC Headhunting & Executive Search ist eines der führenden Unternehmen in Österreich, spezialisiert auf die Vermittlung von Führungskräften und Fachpersonal. Seit seiner Gründung bietet MBMC maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aller Branchen und unterstützt diese dabei, die besten Talente am Markt zu gewinnen. Bereits 2023 wurde MBMC als bester Headhunter in Österreich ausgezeichnet. Außerdem unterstützt MBMC seine Kunden in Österreich und Deutschland durch Personalberatung im Bereich IT, TEchnik und Vertrieb.

