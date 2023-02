Mazda 3 Autoradio nachrüsten mit Fremdhersteller Gerät

Plug and Play Integration von Fremdradios in Mazda 3 für 1 DIN und Doppel DIN-Varianten mit Steuerung über das Multifunktionslenkrad

Besitzer des Mazda 3 wünschen sich gerne ein Upgrade des bestehenden Autoradios ab Werk. Schnell sind neue Features bei neuen Radios am Markt und für die Endverbraucher gefragt. Mazda 3 sind mit verschiedenen Ausstattungen ab Werk ausgerüstet mit und ohne Multifunktionslenkrad das die Steuerung des Radios über das Lenkrad ermöglicht. Zusätzlich sind einige Fahrzeuge mit BOSE Soundsystem ausgestattet, für ein Upgrade benötigt man einen externen Aktivsystemadapter damit das Signal des Radios über die BOSE Lautsprecher übertragen wird.

Für Fahrzeughalter des Mazda 3 mit Multifunktionslenkrad gibt es ein Paket Mazda 3 BK Radio Einbauset 2 DIN für Lenkradfernbedienung im Webshop von autoradio-einbau.eu mit dem Sie ein Doppel DIN Radio/Navi eines Fremdherstellers integrieren können. Das neue Gerät wird über die Tasten des Multifunktionslenkrades weiter bequem gesteuert, damit Sie sich weiter auf den Verkehr konzentrieren können.

Im Webshop werden unterschiedliche Varianten für den Mazda 3 für Doppel DIN oder 1 DIN-Autoradio Integration in der Kategorie Mazda Autoradio Einbauset angeboten. Alle Einbausets beinhalten die erforderlichen Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel und das neue Autoradio. Ohne diese Adapterkabel ist es nicht möglich ein neues Radio an die Fahrzeugelektronik anzuschließen.

Für Fahrzeughalter mit Multifunktionslenkrad ist der Adapter für Lenkradfernbedienung aus dem Einbauset Mazda 3 BK Radio Einbauset 2 DIN für Lenkradfernbedienung mit folgenden Marken von Fremdherstellern kompatibel Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und anderen chinesischen Herstellern mit Key 1, Key2 Eingängen. Sollte Ihr Gerät nicht in der Liste sein kontaktieren Sie vorher den Support auf der Webseite.

Adapter für Lenkradfernbedienung für chinesischer Hersteller müssen kurz über das Radiomenü eingelernt werden. Hier wird nur das Lenkradinterface im Menü bestätigt, der Adapter ist CAN BUS fähig für den Mazda 3 BK. Damit werden auch Signale für den Anschluss an eine Navigation zur Verfügung gestellt. Mit der CAN BUS Funktion des Adapters wird auch ein Zündplus ausgegeben damit kann das neue Autoradio bequem mit dem abziehen des Fahrzeugschlüssels ausgeschalten werden. Für Mazda 3 mit Multifunktionslenkrad, bei denen Telefontasten unterstützt werden, erlauben die folgenden Marken das Annehmen/Auflegen im Bluetooth-Modus: Alpine, Clarion, Kenwood, Pioneer und Zenec.

Weitere Plug and Play Lösungen für die Integration von Doppel DIN oder 1 DIN-Geräten im Mazda 3 finden Sie im Webshop von autoradio-einbau.eu. Hier gibt es verschiedene Varianten da der Mazda 3 über einen Zeitraum von 2003 bis Heute angeboten wird. Dabei sind unterschiedliche Cockpits im Mazda 3 integriert worden und die Radiohalterung ist abweichend je nach Modell Version.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

