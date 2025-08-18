Maximilian-Bail-Förderwerk stellt Betrieb ein

Finanzielle Tragkraft fehlte – Minusstand wird privat ausgeglichen

Hamburg – Das von Musikmanager Maximilian Bail gegründete Förderwerk zur Unterstützung schwerkranker Kinder beendet nach wenigen Monaten seine Arbeit. Der Entschluss zur Auflösung wurde nach anhaltender Spendenflaute und nicht mehr tragbaren Verwaltungskosten gefasst.

„Spenden zu erhalten ist schwierig. Viele Menschen haben kaum etwas übrig, das sie abgeben können“, so Bail. „Die Auflösung war der einzige vernünftige Schritt. Andernfalls hätten wir uns durch laufende Verwaltungskosten verschuldet – das hätte niemandem geholfen.“

Das Förderwerk schließt seine Kasse mit einem Minusstand, den Bail aus privater Kasse ausgleicht. „Aufgrund einer monatelangen Spendenflaute gingen alle vorherigen Einnahmen an Verwaltungsaufwendungen verloren. Die Trennung von Spenden- und Verwaltungsgeldern in zwei Kassen war schon im März nicht mehr tragbar“, erläutert er.

Das 2024 in Hamburg ins Leben gerufene Förderwerk hatte sich bundesweit für Kinder engagiert, deren Kosten für medizinische Behandlungen, Therapien oder Hilfsmittel nicht vollständig durch Krankenkassen übernommen werden. Trotz hoher Transparenz – unter anderem durch ein digitales Kassenbuch – konnten keine großen Erfolge erzielt werden.

Bail hatte für das Förderwerk seine Arbeit als Musikmanager aufgegeben. Der 23-Jährige will nach eigenen Angaben in das Musikgeschäft zurückkehren.

Kontakt zu ehemaligen Förderwerk-Verantwortlichen vermittelt künftig die WirthMedien-Arbeitsgruppe Hamburg. An einigen Stellen sind im Internet noch alte Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Postanschriften zu finden – diese sind nicht mehr aktuell.

