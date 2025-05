Maxim Lang: Von der Krise zum internationalen Erfolg

Auricher Redner gewinnt internationalen Speaker Slam

Aurich, 21.05.2025 – Maxim Lang, Redner aus Aurich, hat den internationalen Speaker Slam in Wiesbaden gewonnen. Mit einer mitreißenden Rede über die Bedeutung persönlicher Entwicklung begeisterte Maxim Lang Jury und Publikum und sicherte sich zudem den „Excellence Award“.

Der Speaker Slam, der zuvor in Städten wie New York, Wien, Dubai und München stattfand, brachte über 200 Redner aus 26 Nationen zusammen. Ähnlich wie bei Poetry-Slams, wo Dichter um die beste Performance wetteifern, messen sich hier Redner in nur zwei Minuten mit ihren persönlichen Themen.

Langs Rede drehte sich um die These, dass persönliche Entwicklung untrennbar mit der Überwindung von Hindernissen und Krisen verbunden ist. Er warnte vor Stillstand durch Prokrastination und betonte die Kraft von Disziplin und Umsetzung. „Wenn du aufhörst aufzuhören, dann fängst du an“, fasste Maxim Lang seine Botschaft prägnant zusammen: Durchhalten ist der Schlüssel, um zu wachsen und Ziele zu erreichen.

Maxim Lang will seine Erfahrungen weitergeben und Menschen dabei unterstützen, ihre Ziele zu verwirklichen und Krisen zu meistern. Sein Erfolg beim Speaker Slam ist nur der Anfang eines Weges, um noch mehr Menschen zu inspirieren und zu zeigen, dass jeder das Potenzial hat, ein erfülltes Leben zu führen.

Coaching für Krisenbewältigung & Persönlichkeitsentwicklung

Firmenkontakt

Maxim Lang

Maxim Lang

Am Tiergarten 81B

26603 Aurich

015202857144



https://www.maximlang.com

Pressekontakt

Maxim Lang

Maxim Lang

Am Tiergarten 81B

26603 Aurich

015202857144



https://www.maximlang.com

Bildquelle: Justin Bockey