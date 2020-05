Maxda investiert in den Ausbau des Affiliate-Programms

Speyer – Der Kreditvermittler Maxda betreibt seit Jahren erfolgreich ein Affiliate-Programm. Während der Corona Pandemie investiert der Finanzdienstleister in den Ausbau des Affiliate-Netzwerks.

“Seit Beginn der Corona Pandemie sind vielen Affiliate-Partnern wichtige Einnahmequellen weggebrochen. Insbesondere Webmaster, die sich bisher auf Webseiten von stark betroffenen Branchen wie beispielsweise Flug-Webseiten sowie Reise- und Hotel-Webseiten fokussiert haben, verzeichnen starke Umsatzrückgänge”, erklärt Holger Weishaupt, Verantwortlicher für Marketing und Kooperationen bei Maxda.

Das Affiliate-Programm von Maxda stellt für diese Affiliates, aber auch für neue Affiliate-Partner eine willkommene Alternative während der Corona Krise dar. “Kredite werden auch während der Krise angefragt, unser Partnerprogramm ist daher gerade jetzt eine interessante Option für Affiliates. Bei Maxda betrug die Vergütung bisher ab 17,00 Euro pro Anfrage. Unterstützend erhöhen wir die Provisionen ab sofort auf mindestens 20,00 Euro pro qualifizierter Kreditanfrage. Ergänzend investieren wir intensiv in unsere IT-Strukturen und beschleunigen schon ab Juni 2020 die Freigabe der generierten Leads”, so Weishaupt.

Affiliate-Partner von Maxda können auf eine große Auswahl an Bannern, Rechnern und Links zurückgreifen. “Unser Portfolio an Werbemitteln wird monatlich um weitere Werbemittel ergänzt. Partner von Maxda haben hierdurch stets aktuelle, abwechslungsreiche Werbemittel zur Verfügung, die dem jeweiligen Zeitgeist entsprechen”, erklärt Weishaupt die unterstützenden Maßnahmen. Für besonders aktive Affiliates entwickelt Maxda zudem individuelle Werbemittel, um das Potential ihrer Webseiten optimal auszuschöpfen.

Die Auszahlung der generierten Provisionen erfolgt auch während der Corona Krise pünktlich alle 14 Tage. Die Anmeldung für das Partnerprogramm ist kostenlos unter https://pap.maxda.de/ möglich.

Maxda ist einer der größten Finanzdienstleister in Deutschland. Der Kreditvermittler verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Das Affiliate-Programm bietet Webseiten-Betreibern die Möglichkeit, durch die Vermittlung von Krediten eine Werbekostenerstattung zu verdienen. Provisionen werden zum Monatsanfang und zur Monatsmitte an die Partner ausgezahlt.

