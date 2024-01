MAX BR1 Mini 5G: Vitel bietet robusten 5G-Router von Peplink an

Zukunftssichere Digitalisierung mit 5G-Technologie

Unterschleißheim/München, 30. Januar 2024 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, erweitert ihr Portfolio um den neuen MAX BR1 Mini 5G von Peplink. Der kostengünstige Router vereint die Vorteile der Vorgängerversion MAX BR1 Mini (HW3) mit der 5G-Technologie und ist für zahlreiche Anwendungsfälle wie POS, IoT, Transportwesen und Remote Work geeignet. Über ein Cloud-Managementsystem kann das gesamte Netzwerk zentral und per Fernzugriff verwaltet werden.

Der MAX BR1 Mini 5G ermöglicht die zukunftssichere Gestaltung von Netzwerken und ist für Masseninstallationen geeignet. Mit dem Peplink-Router erhalten Nutzer ein zuverlässiges, robustes und langlebiges 5G-fähiges Produkt mit hohen Sicherheitsstandards.

Mit dem Router lassen sich (private) 5G-Verbindungen einfach aufbauen, das Einbinden von neuen Geräten in das Netzwerk erfolgt so bequem und reibungslos wie Plug and Play.

Zudem kann der Peplink-Router in bereits bestehende Netzwerke als 5G-Adapter integriert werden oder als Gateway und Router für mehrere WANs fungieren. Der Router ist darüber hinaus sowohl Non-Standalone (NSA)- als auch Standalone (SA)-fähig und unterstützt eine Reihe von 5G- und LTE-Bändern.

Zentrales Cloud-Management und Out-of-Band-Management

Das Peplink-Managementsystem InControl 2 ermöglicht es Nutzern, das gesamte Netzwerk von einem einzigen Dashboard aus zu verwalten. Mit dem Cloud-basierten Endpoint-Management-System lassen sich Berichte und Push-Konfigurationen für eine effektive Netzwerkverwaltung erstellen.

Die Funktion InTouch ermöglicht zudem einen Fernzugriff auf IP-Geräte. Durch Out-of-Band-Management in 5G-Geschwindigkeit wird ein Zugriff auf angeschlossene Geräte wie beispielsweise Sensoren, Netzwerkkomponenten und Kameras möglich, ohne dass ein Netzwerkspezialist vor Ort sein muss.

Zukunftssicheres 5G für vielfältige Anwendungen

„Der MAX BR1 Mini 5G von Peplink bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zur Vorgängerversion unterstützt das Gerät auch die 5G-Technologie, wodurch wir ein zukunftssicheres Einsteigermodell für verschiedenste Branchen und Anwendungsszenarien anbieten können“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Durch die 5G-Unterstützung ermöglicht das Produkt viel schnelleres Internet mit sehr hohen Datenraten. Immer performantere Anwendungen in der Praxis machen es zukünftig unausweichlich, auf 5G zu setzen. Der MAX BR1 Mini 5G von Peplink lässt sich einfach integrieren und macht damit auch bestehende Netzwerke zukunftsfähig.“

Highlights des MAX BR1 Mini 5G:

– 5G-Modem: Datenrate von 3,4 Gbit/s im Download und 900 Mbit/s im Upload;

– GE WAN/LAN-Port;

– GE LAN-Port mit 802.3at PoE-Eingang;

– vier SMA-Mobilfunkantennenanschlüsse;

– Router-Durchsatz 300 MBit/s;

– Betrieb im erweiterten Temperaturbereich von -40° C bis +65° C;

– falls in bestimmten Regionen 5G nicht verfügbar ist, unterstützt der Router alternativ auch verschiedene LTE-Bänder.

Der Peplink-Router ist für zahlreiche unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet. Dazu gehören beispielsweise IoT-Anwendungen, Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation, Kassensysteme, Videoüberwachung, Navigationssysteme sowie Remote Work.

Weitere Informationen zum MAX BR1 Mini 5G finden Sie auf der deutschsprachigen Produktseite: https://5g.vitel.de/peplink-max-br1-mini-5g

Das Datenblatt mit allen Produktspezifikationen finden Sie hier: https://5g.vitel.de/wp-content/uploads/2024/01/DE_Peplink_MAX_BR1_Mini_5G_Datenblatt-f.pdf

Das Bildmaterial zu dieser Presseinformation finden Sie hier: https://www.dropbox.com/scl/fo/xew0x2am63vn16fywd76w/h?rlkey=lefpuqqyk2llgqvpj4dfhaenf&dl=0

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

