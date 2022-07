Mauve redesigned

Für mehr Performance, mehr Usabilität und höhere Funktionalität

Essen -Manchmal ist es nicht nur damit getan, Kunden eine technisch ausgereifte erprobte Anwendung zu bieten. Für viele Nutzer ist die Benutzerfreundlichkeit und funktionale Handhabung genauso wichtig. Deshalb haben die Entwickler der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG dem Mauve System3 jetzt ein überarbeitetes Design verpasst. Ziel des Redesigns war es, mit einer modernisierten, einheitlichen und aufgeräumten Oberfläche Übersichtlichkeit und Geschwindigkeit zu steigern und die Funktionalität noch weiter zu verbessern.

„Das Redesign ist mehr als nur eine kosmetische Überarbeitung. Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um die vorhandenen Masken, vor allem die Reiter nach logischen Gesichtspunkten neu anzuordnen und zu vereinheitlichen, damit Dinge, die inhaltlich zusammengehören, auch gebündelt an einer Stelle in der Oberfläche angezeigt werden. In diesem Zusammenhang haben wir die Hauptmaske vereinheitlicht, die Eingabemasken hinsichtlich logischer Zusammenhänge neu strukturiert und die Reaktionsfähigkeit der Oberfläche durch den Einsatz einer asynchronen Technologie deutlich verbessert“, erklärt Andre Scheidtmann, Leiter der Mauve System3 Entwicklung bei Mauve Software.

Das neue Design ermöglichte es jetzt auch, nur die Funktionen einzublenden, die für die Arbeit mit dem System wichtig sind. Alles andere kann platzsparend eingeklappt werden. Zudem wird jetzt zwischen Informationen, die man nur lesend wahrnehmen will und Informationen, die häufig geändert werden und somit direkt editierbar sein müssen, unterschieden. Das neue Design unterstützt jetzt viel besser eine höhere Monitorauflösung durch optimierte Darstellung der Inhalte und die zusätzliche Zoom-Funktion (mit Strg + und – oder über Strg und Mausrad) ermöglicht die Skalierung der Inhalte. Anwendern, denen eine größere Monitorfläche zur Verfügung steht, werden jetzt mehr Inhalte angezeigt. Zudem wurde die Joker-Suche erweitert und die Posten (früher F11) wurden in den Reiter Belege (F8) integriert.

Ein weiteres Highlight ist die Zusammenfassung der Beleg und Posten Maske. Dadurch entfällt der Wechsel zwischen zwei Masken und man kann sowohl die Kopfdaten als auch die Position eines Auftrags auf einen Blick direkt einsetzen. Das wird vor allem Benutzern, die den Kunden am Telefon beraten oder im Callcenter Aufträge erfassen, sehr entgegenkommen.

Das neue Design kann jetzt schon über eine Option in den Persönlichen Einstellungen testweise aktiviert werden. Bis Anfang nächsten Jahres soll die Umstellung auf das neue Design bei allen Kunden abgeschlossen sein. Feedback kann an redesign@mauve.de geschickt werden kann.

Mehr Informationen bietet der Turmtalk – Der Podcast für Apotheker – #2 Mauve redesigned

https://www.mauve.de/turmtalk

https://open.spotify.com/episode/0NaF5Bxt6nH0JKHbuAUSTr

und das Video „Mauve redesigned“

https://www.mauve.de/blog/mauve-redesign-jetzt-auf-youtube-anschauen.232

https://www.youtube.com/watch?v=gL9AMNZGSbM&t=2s

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

