Mauve kann Kasse

Apothekensoftware neu gedacht

Essen – Mit dem diesjährigen Highlight auf der expopharm 2024 revolutioniert die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG den Markt für Apothekensoftware. Die Kasse ist das zentrale Modul für Verkaufsvorgänge in der Warenwirtschaft. Wann immer ein Kunde in der Apotheke etwas kaufen möchte, wird der Verkauf über das Kassenmodul abgewickelt. Aufbauend auf der seit zwei Jahrzehnten bewährten, selbst entwickelten Warenwirtschaft für den Apothekenversandhandel hat Mauve eine eigene, komplette Kassenlösung entwickelt, die bereits in zwei Apotheken erfolgreich installiert wurde. Die neue Mauve-Kasse verschmilzt den Apotheken-Onlinehandel und den stationären Handel in der Apotheke zu einem nahtlosen System und ist in der Lage, tausende von Wareneinkäufen sowohl online als auch offline abzuwickeln. In Kombination mit dem Mauve ApoShop und der Mauve ApoApp hat Mauve die Apothekensoftware neu gedacht, wobei der Endkunde stets im Mittelpunkt steht.

„Die neue Kassenlösung für das Mauve ApoSystem ist eine zu 100 Prozent Cloud-basierte Komplettlösung für Apotheker. Damit entfallen nicht nur die bisher obligatorische Hardwarebindungen, sondern auch die teuren Anschaffungskosten für Server und System-Backups. Als erster Anbieter schafft Mauve mit seinem System – bestehend aus dem Mauve ApoShop, dem Mauve ApoSystem (Warenwirtschaft und Kasse) und der eigenen ApoApp im Namen der Apotheke – eine Omnichannel-Lösung, die den Apothekenkunden ein nahtloses Einkaufserlebnis bietet, da es keine Unterscheidung zwischen Online und Offline mehr gibt“, erklärt Andre Glombitza, Geschäftsführer Vertrieb/Marketing bei Mauve.

Auch Apotheken mit mehreren Filialen können durch die Filialfähigkeit des Mauve-Systems problemlos verwaltet werden (ein Shop für alle Filialen mit identischen Preisen, filialübergreifender Verfügbarkeit und nur einer App für alle Filialen). Über eine API können auch externe Shops an das Mauve ApoSystem angebunden werden. Eine einzige digitale Kundenkarte für Webshop und Offizin, Interaktions- und Rabattvertragsprüfung, Synchronisation des Warenbestandes für Webshop und stationäre Apotheke, Datenpflege offline und online, Gutscheinverwaltung, CardLink-Technologie zur Einlösung von E-Rezepten mittels Gesundheitskarte oder über die Mauve ApoApp sind nur einige Highlights der neuen Kassenlösung.

Ein weiteres Highlight auf der expopharm ist das gemeinsam mit ANKER entwickelte digitale Selbstbedienungsterminal, an dem die Kunden vor Ort in der Apotheke ihre E-Rezepte über einen Touchscreen einlösen, ihren Warenkorb wie in einem Online-Shop zusammenstellen und die Produkte ohne Wartezeit an der Schnellkasse (Fast-Lane) abholen können.

Über Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, mit Sitz in Essen, ist ein führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für den Apothekenmarkt und seit 2013 Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken. Mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen unterstützt Mauve Apotheken bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und der Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen.

Da es in Zukunft vor allem darum gehen wird, Dienstleistungen und Produkte überall, jederzeit und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen, entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, baeren-express.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

