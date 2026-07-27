Mauerwerkstrocknung per Injektionsverfahren

Die Vallovapor-Gruppe verzeichnet starke Nachfrage

Neues Geschäftsfeld macht bereits 15 Prozent des Unternehmensumsatzes aus – Sommer gilt als idealer Zeitpunkt für Sanierungsarbeiten vor der feuchten Jahreszeit

Berlin, 26. Juli 2026. Die Vallovapor GmbH baut ihr Angebot zur elektroosmotischen und injektionsbasierten Mauerwerkstrocknung erfolgreich aus. Das vor rund einem Jahr eingeführte Geschäftsmodell trifft am Markt auf hohe Resonanz: Bereits 15 Prozent des Gesamtumsatzes von Vallovapor entfallen mittlerweile auf die Trockenlegung feuchter Bausubstanz mittels Injektionsverfahren. Das Unternehmen sieht darin einen klaren Beleg für den wachsenden Bedarf an professioneller Feuchtigkeitssanierung im Bestand.

Feuchtigkeit im Mauerwerk zählt zu den am meisten unterschätzten Schadensursachen im Gebäudebestand. Nach Angaben des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) beläuft sich der bundesweite Instandsetzungsbedarf an Gebäuden auf rund 57 Milliarden Euro – ein erheblicher Teil davon entfällt auf Feuchte- und Folgeschäden. Bereits eine Durchfeuchtung von Putz und Mauerwerk um zehn Prozent halbiert den Wärmedämmwert einer Wand und treibt die Heizkosten spürbar in die Höhe. Feuchtigkeits- und Schimmelschäden können den Verkaufswert einer Immobilie zudem um bis zu 15 Prozent mindern, wie Erfahrungswerte aus der Immobilienbranche zeigen.

„Der Sommer ist der beste Zeitpunkt, um Mauerwerk trockenzulegen. Die Bausubstanz kann in der warmen Jahreszeit optimal abtrocknen, und die Arbeiten sind abgeschlossen, bevor Herbst und Winter für neue Feuchtebelastung sorgen. Dass unser Injektionsverfahren inzwischen 15 Prozent unseres Umsatzes trägt, zeigt uns: Eigentümer und Verwalter erkennen den Wert einer nachhaltigen, minimalinvasiven Sanierung gegenüber teuren Notmaßnahmen im Schadensfall.“

— Martin Urbanek, Geschäftsführer der Vallovapor GmbH

Schonendes Verfahren mit nachgewiesener Wirkung

Beim Injektionsverfahren wird eine Horizontalsperre direkt in das feuchte Mauerwerk eingebracht, um aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft zu unterbinden. In Kombination mit Trocknung und der Vallorid-Anti-Kondensationsbeschichtung erzielt Vallovaoor eine Rückfallquote von unter zwei Prozent – ein Wert, der deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt. Das Verfahren kommt ohne aufwendige Aufgrabungen oder größere bauliche Eingriffe aus und eignet sich daher besonders für bewohnte Gebäude, denkmalgeschützte Bausubstanz und den laufenden Betrieb.

Leistungen für alle Kundengruppen in Hessen und Berlin

Die Vallovapor bietet ihre Leistungen zur Mauerwerkstrocknung in Berlin und Hessen für ein breites Kundenspektrum an: Privatkunden, Hausverwaltungen, Industrieunternehmen sowie die öffentliche Hand. Zu den Referenzen zählen unter anderem Schulen, Museen, Behördengebäude und Liegenschaften der Bundespolizei im öffentlichen Sektor sowie namhafte Immobilienunternehmen und Wohnungsgesellschaften im privatwirtschaftlichen Bereich. Das Unternehmen berät Interessenten unverbindlich vor Ort und erstellt darauf aufbauend ein individuelles Sanierungskonzept.

Für größere Projekte steht auch ein mobiles Team deutschlandweit zur Verfügung.

Über Vallovapor GmbH

Die Vallovapor GmbH mit Sitz in Berlin ist spezialisiert auf Schimmelsanierung und Mauerwerkstrocknung. Das Unternehmen bietet elektroosmotische und injektionsbasierte Trocknungsverfahren, 3D-Vernebelungen sowie die Vallorid-Anti-Kondensationsbeschichtung an und betreut Privatkunden, Hausverwaltungen, Industrie- sowie öffentliche Auftraggeber in Berlin und Hessen..

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Vallovapor GmbH

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Die Vallovapor GmbH ist ein spezialisierter Fachbetrieb für Schimmelsanierung und Mauerwerkstrocknung mit Sitz Berlin und Frankfurt am Main. Das Unternehmen unterstützt private Eigentümer, Hausverwaltungen, Wohnungsunternehmen und Gewerbekunden bei der nachhaltigen Beseitigung von Feuchte- und Schimmelschäden und verbindet moderne Technik mit praxisnaher Beratung.

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