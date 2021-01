Mauerwerk mit Mehrwert

UNIKA Kalksandstein – für heute und in Zukunft

Ob Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung, die eigenen vier Wände sind die beste Investition in die Zukunft. Das Schöne daran, man kann sie schon heute nutzen. Dennoch gilt es, einige grundlegende Aspekte zu beachten.

Neben Lage der Immobilie und regionaler Infrastruktur sind substanzielle Merkmale entscheidend für eine anhaltende Wertstabilität. Deshalb empfehlen sich ausreichend flexible Gebäudekonzepte in Verbindung mit energie- und raumeffizienten Konstruktionen. Wichtig dabei: Technisch einfache und in der Praxis dauerhaft bewährte Detaillösungen und Bauteilanschlüsse und wohngesunde Baustoffe aus natürlichen Rohstoffen. Eine massive Bauweise mit Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein bietet darüber hinaus dank hervorragender technischer und bauphysikalischer Eigenschaften weitere Mehrwerte. In Verbindung mit einer hochwirksamen und individuell auf die jeweilige Nutzung abgestimmten Dämmung sorgen Wände aus UNIKA Kalksandstein für ein konstant gutes Wohn- und Wohlfühlklima. Im Sommer auftretende Temperaturspitzen werden durch die hohe Wärmespeicherfähigkeit des Baustoffs ausgeglichen. Aufgrund der hohen Rohdichte des Mauerwerks aus Kalksandstein wird im ganzen Haus sehr guter Schall- und Lärmschutz realisiert.

Gleichzeitig bietet UNIKA Kalksandstein als nichtbrennbarer Baustoff höchste Sicherheit im Rahmen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes. Die hohe Druckfestigkeit und Maßhaltigkeit der Kalksandsteine ermöglichen vergleichsweise schlanke Wände, die schnell und wirtschaftlich zu erstellen sind. Die stabilen und dauerhaft tragfähigen Wände aus Kalksandstein sorgen für ausreichend Halt und statische Sicherheit. Damit steht auch einem späteren Umbau aufgrund einer Nutzungsänderung nichts im Wege. Aus den natürlichen Rohstoffen Sand und Kalk hergestellt, ist UNIKA Kalksandstein umweltfreundlich und frei von Emissionen. Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein bietet also aufgrund seiner typischen Eigenschaften einen hohen Mehrwert, der über die gesamte Nutzungsdauer hinweg erhalten bleibt.

Neben einem hohen Maß an Sicherheit und Flexibilität bei Nutzungsänderungen bieten Eigenheime oder Mehrfamilienhäuser aus UNIKA Kalksandstein lebenswerten Wohnkomfort, gesundes Raumklima sowie eine renditestarke und wirtschaftliche Vorsorge. Damit werden Wohngebäude beständig, funktionssicher und zu einem sicheren Investment in die Zukunft.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

