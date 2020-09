Matthias Homann setzt 100% auf Kundenpflege

Neuer Verkaufsfachberater für Nord-West bei Käuferle

Im Juli 2020 hat Matthias Homann das Vertriebsbüro Nord-West der Käuferle GmbH & Co. KG für Niedersachsen und Bremen übernommen. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die technische Beratung sowie der Verkauf von Toranlagen und Trennwandsystemen. Zudem betreut er Architekten, Bau- und Handwerksunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und Privatpersonen in sämtlichen Belangen rund um das Käuferle-Produktportfolio. Gerade die intensive Kundenpflege steht für Matthias Homann an oberster Stelle: “Ich freue mich auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und darauf, sie bei ihren Projekten fachlich professionell zu begleiten.” Vor seiner Tätigkeit bei Käuferle sammelte der ausgebildete Handwerker langjährig weitreichende Erfahrungen als Projektleiter.

Gute Partnerschaft braucht Nähe

Die Nähe zum Kunden, insbesondere in der Beratungsphase, ist eine wichtige Voraussetzung für guten Service. Daher stehen in 14 Vertriebsbüros – verteilt über die gesamte Bundesrepublik – geschulte Verkaufsfachberater von Käuferle zur Verfügung. “Neben unserem hohen Qualitätsanspruch haben Kundennähe, Termintreue und Flexibilität einen großen Stellenwert”, erklärt Sebastian Käuferle, Geschäftsführer der Käuferle GmbH & Co. KG. “Uns ist wichtig, unseren Kunden Komplettleistungen aus einer Hand anzubieten.” Durch das flächendeckende Kundendienstnetz sind zudem ausgebildete Fachkräfte schnell an den jeweiligen Einsatzorten.

Als mittelständisches Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern hat die Käuferle GmbH & Co KG im bayrisch-schwäbischen Aichach die gesamte Produktpalette konsequent auf die Bedürfnisse der Baubranche ausgerichtet. Käuferle bietet dem Wohnungs-, Gewerbe- und Kommunalbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein umfassendes Programm von Toren und Trennsystemen bis hin zu Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium. Weitere Informationen unter www.kaeuferle.de

Firmenkontakt

Käuferle GmbH & Co. KG

Sebastian Käuferle

Robert-Bosch-Straße 4

86551 Aichach

08251/9005-200

info@kaeuferle.de

http://www.kaeuferle.de

Pressekontakt

HEINRICH Agentur für Kommunikation

Stefanie Barz

Gerolfinger Straße 106

85049 Ingolstadt

0841/99 33 941

stefanie.barz@heinrich-kommunikation.de

http://www.heinrich-kommunikation.de

Bildquelle: @ Käuferle GmbH & Co. KG