Matthias Eser in das FORBES Business Council aufgenommen

Der FORBES Business Council ist eine Community für erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte, die nur auf Einladung zugänglich ist.

Garmisch-Partenkirchen – Die ESER Capital Vermögensverwaltung GmbH fungiert als im Besitz der Familie Eser stehende Holding-Gesellschaft mit operativem Beratungsgeschäft im Umfeld kleiner und mittelständischer Unternehmen mit dem Ziel Unternehmensnachfolgen auf allen relevanten Ebenen zu vereinfachen. Vor dem Hintergrund der eigenen Private Equity- & M&A Engagements begleiten wir Mandate auf Augenhöhe.

Matthias Walter Eser wurde von einem Prüfungskomitee, aufgrund der Tiefe und Vielfalt seiner Erfahrungen, ausgewählt. Zu den Kriterien für die Aufnahme in das Gremium gehören eine Erfolgsbilanz bei der Messung des Unternehmenswachstums sowie persönliche und berufliche Leistungen und Auszeichnungen.

„Wir fühlen uns geehrt, Matthias Walter Eser in unserer elitären Community willkommen zu heißen“, sagte Scott Gerber, Gründer von FORBES Councils, dem Kollektiv, das den Forbes Business Council umfasst. „Unsere Mission mit den FORBES Councils ist es, bewährte Führungskräfte aus jeder Branche zusammenzubringen und ein kuratiertes, sozialkapitalgesteuertes Netzwerk zu schaffen, das jedem Mitglied hilft, sich beruflich weiterzuentwickeln und einen noch größeren Einfluss auf die Geschäftswelt zu nehmen.“

Als akzeptiertes Mitglied des Councils hat Matthias Zugang zu einer Vielzahl von exklusiven Möglichkeiten, die ihm helfen sollen, den Höhepunkt seines beruflichen Einflusses zu erreichen. Er wird sich mit anderen angesehenen lokalen und internationalen Führungskräften in einem privaten Forum und bei Veranstaltungen nur für Mitglieder austauschen und zusammenarbeiten. Außerdem wird Matthias Walter Eser eingeladen, mit einem professionellen Redaktionsteam zusammenzuarbeiten, um seine fachlichen Erkenntnisse in Originalartikeln auf Forbes.com zu veröffentlichen und gemeinsam mit anderen Experten an veröffentlichten Fragerunden teilzunehmen.

„Es ist für mich eine große Ehre, nach mehr als drei Jahren intensiver Vorbereitung auf die Aufnahme in diesen exklusiven Kreis von internationalen Unternehmern und Führungskräften meine Erfahrungen und Eindrücke aus drei verkauften Unternehmen mit der gesamten Community von und um FORBES teilen zu können. Vielen Dank an Scott Gerber und das gesamte Team um das FORBES Business Council für diese einmalige Gelegenheit, einen bleibenden Fußabdruck im unternehmerischen Kontext auf dieser Welt zu hinterlassen.“

– Matthias Walter ESER

[ESER Capital Vermögensverwaltung GmbH | www.eser.capital | info@eser.capial]

Kontakt

ESER Capital Vermögensverwaltung GmbH

Matthias Walter Eser

Gewerbering 12

82497 Unterammergau

+49 (0) 160 995 82 260

https://www.eser.capital/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.