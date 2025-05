Matthias Bullmahn startet den „psychologie, die verkauft“-Podcast

Die Geheimnisse erfolgreicher Verhandlungstaktiken und Verkaufspsychologie

Verhandlungsexperte und Experte für Verkaufspsychologie Matthias Bullmahn geht mit seinem neuen Podcast „psychologie, die verkauft“ an den Start – und er wird die Art und Weise, wie Sie verkaufen, komplett auf den Kopf stellen! In der ersten Episode enthüllt Matthias Bullmahn die psychologischen Strategien und Verhandlungstaktiken, die Top-Unternehmen nutzen, um ihre Kunden zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Keine leeren Versprechungen – in dieser Podcast-Reihe bekommen Unternehmer und Selbstständige handfeste, sofort umsetzbare Tipps, die ihren Umsatz ankurbeln werden. Bullmahn, der durch seine Ausbildung beim FBI-Verhandlungsexperten Garry Noesner und seine Expertise in Storytelling und Hormonmarketing bekannt ist, zeigt, wie psychologische Prinzipien erfolgreich in Verkaufsprozesse integriert werden können, um Verhandlungen zu gewinnen und Marken unvergesslich zu machen.

In den Folgen geht es darum, warum Menschen wirklich kaufen – und es geht weit über das einfache Produktangebot hinaus. Emotionen, Vertrauen und Storytelling spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und eine Marke unwiderstehlich zu machen. Matthias Bullmahn bringt frischen Wind in die Welt des Marketings und zeigt, wie Sie mit gezielten psychologischen Strategien und authentischer Kommunikation den entscheidenden Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz haben.

Warum dieser Podcast ein Muss für alle Entscheider ist:

Psychologische Insights, die Ihre Verkaufszahlen sofort steigern

– Verhandlungstaktiken, die Sie zu einem Profi im Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern machen

– Storytelling als Schlüssel zur langfristigen Kundenbindung

– Verstehen, wie Menschen funktionieren und kaufen

– Hormonmarketing, das Ihre Interessenten in den „Ja“-Modus versetzt

Jetzt reinhören und in wenigen Minuten ihr Marketing optimieren.

Der „psychologie, die verkauft“ Podcast ist jetzt auf allen gängigen Plattformen verfügbar, darunter auch Apple Podcasts und Spotify.

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/nr-1-psychologie-die-verkauft-geht-an-den-start/id1812322689?i=1000706239795

Spotify: https://open.spotify.com/show/191LA7AKMAmS4diROAXHhM

https://www.matthiasbullmahn.de

Matthias Bullmahn ist TÜV-zertifizierter Experte für Verkaufspsychologie und von dem renommierten Verkaufspsychologen Matthias Niggehoff zertifiziert. Als Interim Manager bringt er umfassende Erfahrung in internationalen Konzernstrukturen mit. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Storytelling, Hormon Marketing und Verkaufspsychologie unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Kundenbindung zu stärken und den Umsatz nachhaltig zu steigern. Als Co-Autor für den Springer-Gabler-Verlag teilt er sein Fachwissen in der Unternehmensführung.

Seine Ausbildung als Verhandler, unter anderem bei Garry Noesner, dem ehemaligen Chef der FBI-Krisenverhandlungseinheit, hat ihm außergewöhnliche Fähigkeiten in der Krisenkommunikation und in komplexen Verhandlungen vermittelt. Diese nutzt er, um Unternehmen in dynamischen Märkten erfolgreich zu beraten. Matthias ist überzeugt, dass Menschen von Menschen kaufen, und unterstützt Coaches, Berater, Dienstleister, Agenturen und KMUs, sich als unverwechselbare Marken zu positionieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Kontakt

Matthias Bullmahn

Matthias Bullmahn

Am Bergelchen 28

42699 Solingen

01623786024



https://www.matthiasbullmahn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.