Mattels MEGA bringt neue biobasierte Kunststoffblöcke auf den Markt

(Mynewsdesk) NÜRNBERG, DEUTSCHLAND Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) gab heute bekannt, dass seine Spielzeugmarke MEGA eine wichtige Ökoinitiative mit einem neuen Segment für biobasierte Kunststoffe mit drei verschiedenen Sets an Vorschulbausteinen startet. Alle Blöcke in diesen Sets werden mit biobasierten Harzen hergestellt. Alle sind mit der Mega Bloks First Builders Serie kompatibel. Darüber hinaus ist jeder dieser Bausteine mit einer FSC-zertifizierten Verpackung versehen, die zudem vollständig recycelbar ist.

Die Markteinführung von MEGA erfolgt kurz nachdem Mattel sein Ziel bekannt gegeben hat, bis 2030 100 % recycelte, wiederverwertbare oder biobasierte Kunststoffmaterialien sowohl in seinen Produkten, als auch in der Verpackung zu integrieren.

“Ökologische Nachhaltigkeit ist für uns eine Unternehmenspriorität, und wir sind stolz darauf, das erste Produkt von MEGA aus biobasierten Materialien anzukündigen”, sagte Richard Dickson, Präsident und COO von Mattel. “Unser gesamtes Team ist fest entschlossen, beste Produkte für unsere treuen Kunden auf den Markt zu bringen, indem es Innovationen auf die nachhaltigste Art und Weise aktiv vorantreibt.“

Das neue MEGA Sortiment für biobasierte Kunststoffe wird drei Bausätze für Vorschulkinder umfassen, darunter Polar Friends, Safari Friends und Woodland Friends. Diese sind zwischen 7,99 EUR und 24,99 EUR im Handel erhältlich und richten sich an Vorschulkinder ab 1 Jahr. Das Besondere ist hier, dass alle Blöcke in diesen Sets aus biobasiertem Kunststoff hergestellt werden.

“Diese Maßnahme ist wichtig für unsere Verbraucher, unsere Handelspartner und unsere Teams. Wir sind stolz auf diesen Schritt nach vorne und setzen uns dafür ein, gemeinsam eine schönere Zukunft anzustreben”, erklärt Bisma Ansari, Senior Vice President von MEGA, “Wir entwerfen Bauspielzeuge, die qualitativ hochwertig sind, eine maximale Anzahl von wiederverwendbaren Verpackungen haben und bei denen jedes Teil mit dem nächsten kombinierbar ist. Dies bedeutet, dass sie so gestaltet sind, dass man mit ihnen jahrelang spielen und sie immer wieder weitergeben kann. Unser Spielsystem ist so konzipiert, dass es wiederverwendet und recycelt werden kann.”

Die Produktreihe wird in Europa mit Argos – Sainsburys in Großbritannien im Rahmen ihres Januar 2020 Katalogs eingeführt. Auch Amazon Europe startet einen Vorverkauf des Produkts in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Über MEGA-Marken

Mega ist Teil der Mattel-Familie und die stolze Nummer Zwei des weltweiten Segmentes der Spielzeughersteller. Die Marke hat sich auf die Herstellung von unterschiedlichen und hochwertigen Spielsachen für kleine und große Baumeister spezialisiert das Spektrum reicht vom Kleinkindalter bis zum Erwachsensein. Als Spielzeughersteller Marke beschreitet Mega einen eigenen Weg für die Zielgruppe Familie. Jedes Mega Spielzeug bietet innovative Spielerfahrungen und authentische Einzelheiten und alles zu einem erschwinglichen Preis. Bei Mega weiß man, dass jeder begeistert baut, wenn das Material stimmt. Das Mega-Logo, Mega Bloks und Mega Construx sind Marken von Mega Brands Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Über MEGA Bloks

Mega Bloks schafft Augenblicke voller Freude, Spaß, Entdeckung und Wissenswertes für Eltern und ihre Kinder! Seit mehr als 30 Jahren entwickelt Mega große, stapelbare Bausteine, die für die kleinen Hände der jüngsten Baumeister gedacht sind. Sie regen ihre Fantasie an und animieren sie in jeder Phase ihrer Entwicklung. Dabei baut Mega Bloks auf qualitativ hochwertige Erfahrungen. Eltern auf der ganzen Welt schätzen diese renommierte Marke, da sie die Erziehung ihrer Kinder sowie Wissen, Kreativität und Entwicklung fördert. Alle Spielsachen werden aus haltbaren und kindersicheren Materialien angefertigt. Mega hat sich zum Ziel gesetzt, ein sicheres Spielerlebnis für Kinder auf der ganzen Welt anzubieten.

Über Mattel

Mattel ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kinderunterhaltung, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Qualitätsspielzeug und Konsumgütern spezialisiert hat. Wir schaffen innovative Produkte und Erfahrungen, die Kinder inspirieren, unterhalten und spielerisch weiterentwickeln. Wir binden die Verbraucher durch unser Portfolio an Franchise-Produkten, einschließlich Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® und Mega®, sowie durch andere beliebte Marken, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren. Unser Angebot umfasst Film- und Fernsehinhalte, Spiele, Musik und Live-Events. Wir sind an 40 Standorten tätig und verkaufen Produkte in mehr als 150 Ländern in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und Technologieunternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, wenn es darum geht, das Wunder der Kindheit zu erforschen und Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial zu erreichen. Besuchen Sie uns online unter www.mattel.com

