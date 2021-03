Matt und modern: Neues Silikon von Ardex sorgt für einheitliche Optik

Ab Mitte März verfügbar: ARDEX SC MATT

Witten, 1. März 2021. Silbergrau, basalt oder schlichtes Weiß: Matte Oberflächen sind auch bei Keramik im Trend. Deshalb hat Ardex ein mattes Silikon entwickelt, das diese Optik bis in Eck-, Belags- und Trennfugen fortsetzt. ARDEX SC MATT ist farblich auf die zementären Fugenmörtel abgestimmt und sorgt so für Einheitlichkeit in modernen Bädern, Küchen und Außenbereichen.

Mit dem matten Silikon ARDEX SC MATT hat der Bauchemiehersteller ab Mitte März einen Silikon-Fugenfüllstoff im Programm, der zu den angesagten Fliesen mit matter Oberfläche passt. “Viele Bauherren entscheiden sich inzwischen für diese Optik. Und jetzt können wir für viele Fugen passende matte Füllstoffe anbieten”, sagt Rayc Wulst, Produktmanager bei Ardex. “Durch die feine Struktur von ARDEX SC MATT entsteht eine homogene Oberfläche, die aufgrund ihres matten Erscheinungsbilds mit den zementären Farbtönen gut harmoniert. Und – das war uns genauso wichtig – die Vorteile von herkömmlichen Silikonen bleiben dabei vollständig erhalten, etwa dass die Fugen UV- und witterungsbeständig sind, leicht zu pflegen und Pilz- und Bakterienwuchs hemmen.”

Weiterer Vorteil: ARDEX SC MATT kann nicht nur für Trenn- und Eckfugen eingesetzt werden, sondern auch für komplette Belagsflächen. “Das macht vor allem bei großformatigen Fliesen und Keramikelementen Sinn, weil das die Spannung aus der Fläche nimmt”, so Wulst weiter.

Gewohnt einfache Verarbeitung

Auch an der Verarbeitung ändert sich nichts – die Eigenschaften entsprechen denen des bewährten ARDEX SE Silikons mit glänzender Oberfläche. “Das heißt konkret: ARDEX SC MATT hat eine hervorragende Frischhaftung und ein hohes Haftvermögen. Gleichzeitig ist es bei Bedarf wieder zu entfernen”, erläutert Rayc Wulst.

ARDEX SC MATT im Überblick

– ARDEX SC MATT ist ein Silikon-Fugenfüllstoff mit matter Oberfläche und eignet sich für Eck-, Belags- und Trennfugen im Innen- und Außenbereich.

– Das Silikon ist in weiß, silbergrau, grau, zementgrau, basalt, anthrazit, sandgrau, graubraun und jurabeige verfügbar. Die Farben sind auf die zementären Ardex-Fugenmörtel abgestimmt.

– ARDEX SC MATT ist genauso einfach zu verarbeiten wie andere Silikonfugen, unter anderem durch die hervorragende Frischhaftung und ein hohes Haftvermögen.

– Es ist UV- und witterungsbeständig, pilz- und bakterienhemmend und für Anwendungen nach DIN EN 15651-4, DIN EN 15651-1 und DIN EN 15651-3 geeignet.

– Der Füllstoff kann auf nahezu allen üblichen Baustellenuntergründen eingesetzt werden, darunter Beton, Farben, Edelstahl, Fliesen und Holz.

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit fast 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.300 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern auf fast allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 820 Millionen Euro.

