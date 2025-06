Matomo startet internationales Partnerprogramm zur Stärkung seiner Präsenz in Europa und Nordamerika

Matomo verstärkt seine internationale Expansionsstrategie mit dem Start eines Partnerprogramms in seinen Schwerpunktmärkten Europa und Nordamerika. Das Programm soll die Service- und Vertriebskapazitäten von Matomo erweitern, um der wachsenden Nachfrage nach ethischen Alternativen zu Google Analytics noch besser gerecht zu werden. Dabei stützt sich Matomo auf das Feedback von Kundinnen und Kunden und das Fachwissen lokaler Partner.

München/Paris, 27. Juni 2025 – Matomo, die führende Open-Source-Plattform für datenschutzfreundliche Webanalyse, startet mit dem Matomo-Partnerprogramm die erste Initiative, die die strategisch wichtigsten Partner in Frankreich und Deutschland in einer gemeinsamen Pilotphase zusammenbringt.

Es markiert einen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung von Matomo und unterstreicht den Anspruch, datenschutzkonforme Webanalyse auf höchstem Niveau anzubieten. Zugleich ist es Ausdruck eines verstärkten Engagements gegenüber Partnern: Durch den schrittweisen Rollout in weiteren europäischen Ländern, Nordamerika und darüber hinaus wird lokales Fachwissen gezielt eingebunden, um die Wünsche der Kundinnen und Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

Durch den Aufbau eines globalen Ökosystems, das auf Vertrauen, Datensouveränität und gemeinsamem Erfolg basiert, schafft Matomo die Grundlage für nachhaltiges Wachstum – sowohl für sich selbst als auch für seine Partner.

Lokalisierung als Fundament des Matomo-Partnerprogramms

Das Partnerprogramm bringt Expertinnen und Experten zusammen, die die Werte Open Source, Datenschutz und ethische Webanalyse teilen. Sie verfügen über tiefgehende Kenntnisse zu regulatorischen Anforderungen, branchenspezifischen Standards und kulturellen Besonderheiten in ihren jeweiligen Märkten. Damit leisten sie einen zentralen Beitrag dazu, dass Matomo Kundinnen und Kunden lokal, zielgerichtet und wirksam unterstützen kann.

Insbesondere erweitern die Partner das Matomo-Angebot um hochwertige Dienstleistungen, die in dieser Form nur durch ihr Know-how möglich werden:

– Strategische Beratung zur Webanalyse, um relevante KPIs zu definieren und das volle Potenzial der erhobenen Daten zu nutzen

– Schulungen für technische und fachliche Nutzergruppen zur Kompetenzentwicklung im Alltag

– Fortgeschrittener, individualisierter Support – z.B. durch Vor-Ort-Betreuung, mehrsprachigen Service oder vereinbarte Reaktionszeiten (SLAs)

– Konzeption und Umsetzung maßgeschneiderter Dashboards und Visualisierungen, die Daten in konkrete, handlungsrelevante Erkenntnisse übersetzen

Diese Leistungen schaffen zusätzlichen Nutzen für Kundinnen und Kunden – und stärken zugleich das Matomo-Ökosystem als Ganzes.

Die Rolle der Partner ist elementar: Als Erweiterung des Matomo-Service- und Vertriebsteams unterstützen sie Kundinnen und Kunden mit einem lokal ausgerichteten Ansatz dabei, individuelle Anforderungen gezielt zu erfüllen. Zugleich stärken sie die Präsenz von Matomo in neuen und bestehenden Märkten. So trägt das Partnerprogramm maßgeblich dazu bei, die steigende Nachfrage nach ethischen Alternativen zu Google Analytics effizient und marktnah zu bedienen.

Eine Partner-Strategie, die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt

Um Teil des Programms zu werden, müssen potenzielle Partner zunächst nachweisen, dass sie leistungsstarke, datenschutzorientierte und ethisch fundierte Analyse-Lösungen für ihre Kundschaft bereitstellen. Darüber hinaus müssen sie folgende Kompetenzen mitbringen:

– Technische Exzellenz bei der Implementierung, Konfiguration, Individualisierung und dem laufenden Support von Matomo Analytics in unterschiedlichsten technischen Umgebungen

– Die Fähigkeit, Matomo auf ihrem Markt glaubwürdig zu repräsentieren und aktiv als Botschafter für dessen Werte und Services aufzutreten

– Vertriebsstärke, um Matomo sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor erfolgreich zu positionieren – überall dort, wo Vertrauen, Compliance und Datenhoheit zentrale Entscheidungsfaktoren sind

Partner, die diese Voraussetzungen erfüllen, erhalten den Status „Offizieller Matomo-Partner“ – ein klares Qualitätsmerkmal, mit dem sie sich im Markt differenzieren und gegenüber Kundinnen und Kunden sowie und Interessenten profilieren können. Darüber hinaus profitieren sie von qualifizierten Leads, gemeinsamer Marketingunterstützung, strategischem Einblick in die Produkt-Roadmap sowie einem privilegierten technischen Austausch mit den Matomo-Teams.

Und nicht zuletzt leisten sie einen entscheidenden Beitrag vor Ort: Indem sie Unternehmen dabei unterstützen, Matomo verantwortungsvoll und transparent zu implementieren, helfen sie diesen, die Kontrolle über ihre Daten zurückzugewinnen – im Einklang mit höchsten ethischen Standards.

Ein Programm, das dem gesamten Ökosystem zugutekommt

Das Matomo-Partnerprogramm wurde entwickelt, um sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Partner einen Mehrwert zu schaffen:

– Zugang zu zertifizierten Expertinnen und Experten: Kundinnen und Kunden profitieren von zuverlässigen Partnern, die mit den lokalen Gegebenheiten, den Branchenkontexten und den technischen Anforderungen vertraut sind.

– Umfassender globaler Support: Matomo geht auf die Besonderheiten jedes Marktes ein und sorgt dank eines Netzwerks von Expertinnen und Experten vor Ort für eine weltweit hohe Kundenzufriedenheit.

– Erweiterte Serviceangebote: Agenturen und Beratungsunternehmen können ihr Portfolio um datenschutzorientierte Analyselösungen erweitern.

– Regionale Expertise: Ein wachsendes Netzwerk zertifizierter Partner ermöglicht eine auf lokale Gegebenheiten zugeschnittene Umsetzung.

Ethische Webanalyse als Antwort auf aktuelle Herausforderungen

Matomo setzt sich mit leistungsstarken, offenen Technologien für das Recht auf Datenschutz und Datensouveränität ein – und unterstützt Unternehmen weltweit dabei, die Kontrolle über ihre Daten zurückzugewinnen. Dabei geht Matomo keine Kompromisse ein: weder bei Leistung und Usability noch bei Compliance oder Ethik.

Als erste Open-Source-Webanalyseplattform weltweit verfolgt Matomo seit 2007 das Ziel, Transparenz, Autonomie und Datenschutz im digitalen Raum zu fördern. Die Open-Source-Architektur bildet einen zentralen Pfeiler der Unternehmensstrategie – sie schafft Vertrauen, erlaubt maximale Anpassungsfähigkeit und macht Matomo zu einer echten Alternative zu proprietären Systemen. Besonders für Branchen mit sensiblen Daten – etwa im öffentlichen Sektor oder im Gesundheitswesen – ist das ein entscheidender Vorteil.

Dieses Modell ist heute relevanter denn je – angesichts regulatorischer Verschärfungen, wachsender Bedenken beim Umgang mit Nutzerdaten, zunehmender Marktverdrängung durch Google sowie der disruptiven Entwicklung rund um generative KI.

„Matomo entwickelt sich weiter. Da Datenschutzbestimmungen immer komplexer werden und regionale Unterschiede immer wichtiger werden, haben wir die Lokalisierung zu einem zentralen Pfeiler unserer Wachstumsstrategie gemacht. Gleichzeitig möchten wir unseren bestehenden Partnern unseren Dank aussprechen, die uns beim Aufbau unserer Community und der Ausweitung der Bewegung für ethische Analytik unterstützt haben. Das Matomo-Partnerprogramm markiert den Beginn einer neuen strategischen Phase in unserer Entwicklung. Wir werden unsere Community als Rückgrat nutzen, um das Wachstum unseres Unternehmens auf nachhaltige Weise zu unterstützen“, so Thomas Steur, CTO von Matomo.

Matomo ist eine Open-Source-Plattform für ethische und datenschutzfreundliche Webanalyse. Mehr als 1,4 Millionen Websites in 190 Ländern nutzen Matomo, das in über 50 Sprachen verfügbar ist. Die Plattform unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Online-Präsenz zu analysieren und gezielt zu optimieren. Nutzerinnen und Nutzer können Website- und Marketingdaten einfach erfassen, auswerten und in konkrete Maßnahmen überführen, um ihre Zielgruppen besser zu verstehen, die Conversion-Rate zu erhöhen und einen messbaren Geschäftserfolg zu erzielen. Matomos Vision ist eine offene, digitale Analyseplattform, die gemeinsam mit der Community entwickelt wird und jedem Nutzer die volle Kontrolle über seine Daten ermöglicht.

