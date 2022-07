Mateus Rosé und Pop-Kultur gehören seit 80 Jahren zusammen

Mateus Rosé gilt als Wegbegleiter der Musik- und Pop-Kultur. Einige Stars ließen sich Backstage oder auf Parties mit Mateus-Flasche fotografieren.

Mateus, der populäre Rosewein aus Portugal, feiert sein 80-jähriges Jubiläum. Als einer der ersten weltweit bekannten Rose-Weine und gleichzeitig der erfolgreichste Rose-Weine in Deutschland, fiel Mateus mit seiner markanten Flaschenform immer schon auf. Mateus gilt als Wegbegleiter der Musik- und Pop-Kultur – egal ob Backstage oder auf Partys. Manch bekannter Star wurde mit der unverkennbaren Mateus-Flasche fotografiert.

Sting und Trudie Styler tranken Mateus bei ihren ersten Verabredungen. Jimi Hendrix sagte einst, Mateus Rose sei sein Lieblingswein – davon zeugen Fotos in seiner Londoner Wohnung mit einer Flasche Mateus auf dem Nachttisch. Ace Frehley von KISS wurde in den 1970er Jahren fotografiert, wie er Backstage Mateus trank. Pop-Ikone Elton John sang 1973 in seinem Song „Social Disease“: „Ich bin betrunken von Mateus“. Sogar Königin Elisabeth II. und Papst Paul VI. waren Liebhaber des Weins. Der junge Steve Jobs lagerte Mateus-Flaschen in seinem Büro, um kleine Siege zu feiern. Und Astronaut Frank Borman sagte: „Ich bedaure nur, dass ich bei meinem Flug um den Mond keinen Mateus Rosé hatte.“

Im Monat Juli, anlässlich des Jubiläums, bietet das portugiesische Unternehmen Sogrape, drei limitierte Mateus-Editionen im Handel an – mit Flaschen jeweils einer Musikrichtung gewidmet: „Fado“ steht für Amália Rodrigues, der berühmtesten Fado- Sängerin Portugals. „Rock“ steht für Rock-Musik wie die von Jimi Hendrix, Ace Frehley (Kiss) und Elton John sowie „Dance Music“ für die moderne Ausrichtung der Marke.

Über Sogrape: Das portugiesische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Avintes wird seit 2015 von Fernando da Cunha Guedes geleitet. Zur Firma gehören 19 Weingüter in fünf Ländern: Portugal, Spanien, Argentinien, Chile und Neuseeland. 1.100 Mitarbeiter kümmern sich um 1.600 Hektar Weinberge und 30 Marken. Von Mateus über Barca-Velha, Sandeman bis zur spanischen Marke LAN. www.sogrape.com

