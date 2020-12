Mate iT – Digitalisierung aus einer Hand

Die Zeichen für die Zukunft stehen auf Digitalisierung und es wird immer wichtiger, für diese Zukunft den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Mate iT unterstützt bei der Implementierung, dem Support und der Optimierung von weclapp CRM- und ERP-Cloud sowie bei zahlreichen anderen Cloud Computing Services, und Infrastructure as a Service Produkten. Außerdem ist Mate iT Ihr Partner rund um Entwicklung und Prozessautomatisierung. Mate iT ist ein Full Service Anbieter, die Unternehmen bei der Digitalisierung der Arbeitsprozesse unterstützt.

Neue digitale Lösungen

Jeder, der die Zukunft nicht verpassen möchte, muss heute schon die Weichen in die richtige Richtung stellen. Mate iT ist der Spezialist für ERP-, ETL- und andere Webanwendungen. Mate iT unterstützt Kunden bei der Implementierungen von Cloud Lösungen und Strategien sowie beim Einrichten und Aufsetzten des preisgekrönten Cloud ERP Systems weclapp. Das Produktportfolio der Mate iT ergänzt sich miteinander, denn es erstreckt sich über Cloudanwendungen wie Google Workplace, Microsoft 365 und Placetel. Mit diesen Systemen ist es Ihrem Unternehmen möglich, die angestrebten Ziele schneller zu erreichen. Mate iT hebt sich deutlich vom Markt ab und versteht sich vielmehr als “Mate”, also als Partner seiner Kunden. Geht es um eine Cloud, dann fallen die bekannten Namen wie Google, AWS oder Azure. Mate iT bietet seinen Kunden auf diesem so wichtigen Sektor eine DSGVO konforme alternative “Made in Germany” an, die nichts vermissen lässt.

Persönlich und immer transparent

Viele Kunden ärgern sich über die zumeist viel zu schnelle und zudem oftmals unpersönliche Abfertigung in einem der Callcenter. Mate iT bietet seinen Kunden das persönliche Gespräch, Transparenz und Support. Wer sich mit Fragen rund um das Thema IT und Digitalisierung an Mate iT wendet, hat einen zentralen Ansprechpartner. Die Kunden kommen in den Genuss von Cloud-Service und Lösungen, die alle die Aufschrift “Made in Germany” tragen. Dies verschafft mehr Zeit für das eigentliche Kerngeschäft. Mögen andere auch Lösungen “von der Stange” anbieten, Mate iT hat die Lösungen, die nach Maß auf die Wünsche und Vorstellungen des Kunden zugeschnitten sind.

Kostenlos beraten lassen

Ob es um IT-Lösungen für jeden Bedarf, um die Cloudware Made bei Mate iT oder um die wirklich smarten digitalen Lösungen für smarte Unternehmen geht – Mate iT ist der Partner, auf den sich kleine und mittelständige wie auch große Unternehmen zu jeder Zeit verlassen können.

Wer mehr über das breit gefächerte Angebote von Mate iT wissen möchte, sollte die Gelegenheit nutzen und sich kostenlos beraten lassen.

Kontakt

Mate iT GmbH

Matthias Grdan

Karlsruher Straße 17

78048 Villingen-Schwenningen

0772 1807 8009

–

cloud@mateit.de

https://www.mateit.de

Bildquelle: AdobeStock_200146317