Matching für Ausbildungsbetriebe

Wie Schüler und Unternehmen endlich zusammenfinden

-WerBildetAus.de, das Verzeichnis für Ausbildungsbetriebe, geht am 08.07.2021 offiziell online.

-WerBildetAus.de will dem Problem unsichtbar bei Google ein Ende bereiten und lokalen Firmen helfen, im Netz von Schülern wahrgenommen zu werden. Im Gegensatz zu großen Suchmaschinen und Jobportalen hat jedes Unternehmen die gleichen fairen Voraussetzungen. So haben Local Heros das erste Mal in Deutschland eine Chance gegen die großen Player im Markt Sichtbarkeit zu erlangen.

-Regionale Kleinbetriebe finden ab sofort auch neben namenhaften Unternehmen wie Volkswagen, Lidl, Rewe Group, Bosch und Postbank Azubis. Mit der Idee eines Ausbildungsverzeichnisses will das Team den Ausbildungsmarkt umkrempeln.

Deutschland, 08. Juli 2021 – der Ausbildungsmarkt steckt in einer akuten Krise. Im Mai waren 233.900 betriebliche Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig hatten 176.500 Bewerber noch keine Lehrstelle gefunden. Das grundlegende Problem: Schülern fehlt es grundsätzlich an der Information, welche Ausbildungsbetriebe in ihrer Region überhaupt existieren. Auch die Suche über Google und Jobportale bietet keine ausreichende Übersicht. Die Unternehmen sind quasi unsichtbar im Internet. Und das zu einer Zeit, in der die digitale Sichtbarkeit über die Geschäftserfolge entscheidet. Pandemiebedingt fehlt es derzeit außerdem an den gewohnten Berufsberatungen an den Schulen. WerBildetAus.de möchte dort anknüpfen und bietet ab dem 08.07.2021 jedem Betrieb die Möglichkeit von Schülern gefunden zu werden. Das Team von WerBildetAus.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Unternehmen in Zeiten von COVID-19 unter die Arme zu greifen und ihnen eine Plattform zu bieten digital an talentierten Nachwuchs zu kommen – und das auf einen Klick.

Kein Jobportal – ein Verzeichnis!

Die Idee zu WerBildetAus.de entstand aus dem sogenannten Ausbildungskompass, mit dem die

Jugendfreude Philipp Klein, Tobias Auradniczek und Jan Stadermann 2017 das Startup StudyAds gegründet haben. Sie entwickelten einen Collegeblock, versehen mit ansprechenden Gadgets sowie mit aktuellen Stellenangeboten und verteilten diese an über 110 Schulen deutschlandweit. Auch Plakate mit suchenden Ausbildungsbetrieben wurden vor Ort aufgehangen. Schnell wurde den drei Gründern klar, dass die Zukunft im digitalen Angebot liegt – so entstand WerBildetAus.de. Mittels der Vorerfahrung und den aktuellen Beobachtungen auf dem Ausbildungsmarkt entwickelte das junge Startup eine Plattform, die es jeder Unternehmensgröße ermöglicht im Netzt gefunden zu werden. Jeder Betrieb verfügt über lediglich ein Profil. Der Vorteil: besitzt ein Unternehmen also mehrere Ausbildungsstellen, so werden nicht alle Stellen einzeln gelistet und erzeugen so eine Monopolbildung für die Big Player und eine Unübersichtlichkeit, sondern nur der Ausbildungsbetrieb wird aufgeführt. Im Profil selber werden dann die angebotenen Stellen aufgelistet. Bereits vor Launch brachte das Team über 50 Unternehmen auf die Plattform.

Philipp Klein, Co-Founder:

“In fünf Jahren wollen wir die erste Anlaufstelle fur die Ausbildungssuche in Deutschland sein. Für manche Dinge entscheidet man sich nur einmal im Leben. Auch fur den Ausbildungsberuf. Mit WerBildetAus.de wollen wir nicht einfach nur die Nr. 1 bei der Ausbildungssuche sein, sondern junge Menschen bei ihrer wichtigen Entscheidung begleiten. Auf der anderen Seite verknüpft WerBildetAus.de eine Vielzahl von regionalen Fachfirmen mit jungen Erwachsenen aus derselben Nachbarschaft. Wir schwimmen damit gegen den Strom – weg von herkommlichen Jobportalen, hin zu einem vollkommen transparenten und fairen Ausbildungsverzeichnis.”

Tobias Auradniczek, Co-Founder:

“WerBildetAus.de liefert Schülern großartige berufliche Perspektiven direkt vor die Haustur. Ich wünschte in meiner Ausbildungszeit hätte es solch eine Hilfestellung gegeben. Uns, als Gründerteam, ist es von hochster Bedeutung in einem digitalen Umfeld, in dem alles schnelllebig ist und ein generelles Überangebot herrscht, eine einfache, faire und strukturierte Lösung fur die berufliche Zukunftsgestaltung zu schaffen. Wer in Zukunft an einen Ausbildungsplatz denkt, wird an WerBildetAus.de denken.”

Jan Stadermann, Co-Founder:

“Wir freuen uns über das unglaubliche Feedback von unseren ersten Kunden bei WerBildetAus.de und die tollen Erfahrungen der letzten Jahre, die wir mit unserem Startup StudyAds gesammelt haben. Vor vier Jahren hatten Tobi, Phil und ich die Idee zu StudyAds, damals als Studenten oder gerade fertig Ausgebildeten und ohne Geld. Heute sind wir bei über 100 Schulen deutschlandweit bekannt, werden als Personalmarketing Agentur von renommierten Unternehmen wie Wicker, Lidl und Postbank aber auch für den öffentlichen Sektor engagiert und haben große Freude daran, mittels unserer neuen Plattform WerBildetaus.de, Azubis die Unterstützung zu bieten, die wir damals selber gerne in Anspruch genommen hätten.”

Über WerBildetAus.de

Die Plattform WerBildetAus.de ist eine Erfindung von dem Startup StudyAds. 2017 haben die drei Jungunternehmer, Philipp Klein, Tobias Auradniczek und Jan Stadermann mit dem Verschenken von Collegeblöcken angefangen und haben sich heute zu einer regional bekannten Personalmarketing Agentur weiterentwickelt. Das Team von mittlerweile sieben Mitarbeitern ist spezialisiert auf Personalmarketing, Grafik- und Webdesign, digitales Marketing sowie PR-Arbeiten.

Das Verzeichnis für Ausbilungsbetriebe, WerBildetAus.de, wird als neuer Strang des Unternehmens zum 08.07.2021 gelaunched. Für ihre Idee erhielten die drei Gründer bereits eine Reihe von Artikeln bei der lokalen Presse und konnten namhafte Ausbildungsbertriebe akquirieren.

WerBildetAus.de ist das Verzeichnis für Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Anders als herkömmliche Jobportale, hat jedes Unternehmen, egal ob klein oder groß, bei uns die gleichen, fairen Voraussetzungen, da jedes Unternehmen über nur ein Profil verfügt. So haben Local Heros das erste Mal in Deutschland eine Chance gegen die großen Player im Markt Sichtbarkeit zu erlangen. Wir matchen Ausbildungbetriebe mit Schüler*innen. Regionale Kleinbetriebe finden ab sofort auch neben namhaften Unternehmen wie Volkswagen, Lidl, Rewe Group, Bosch und Postbank sowie Techniker Krankenkasse Azubis. Mit der Idee eines Ausbildungsverzeichnisses will unser Team den Ausbildungsmarkt umkrempeln. Wer in Zukunft an einen Ausbildungsplatz denkt wird an “WerBildetAus.de” denken.

Firmenkontakt

StudyAds

Johanna Bernt

Gottfried-Armold-Straße 3

35398 Gießen

016096504030

johanna@studyads.de

https://werbildetaus.de/

Pressekontakt

StudyAds

Philipp Klein

Gottfried-Arnold-Straße 3

35398 Gießen

01781346266

philipp@studyads.de

https://werbildetaus.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.