Maßgeschneiderte Kennzeichnungskonzepte für moderne Verpackungen

REA auf der Fachpack 2025: Orientierung für eine Branche im Wandel

Mühltal, 10. Juli 2025 – Die Verpackungsbranche entwickelt stetig neue Konzepte, um Produkte noch effizienter, nachhaltiger und smarter zu verpacken. Um auch mit neuen Regularien wie dem Digitalen Produktpass (DPP) oder den Vorschriften der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) sowie technologischen Entwicklungen und Verbrauchererwartungen Schritt zu halten, braucht es Innovation und persönlichen Austausch vieler Experten. Plattform der Branche: die Fachpack 2025; ein wichtiger Netzwerkpartner: REA Elektronik mit seinen individuellen Kennzeichnungslösungen – und auch Innovationen wie einem leistungsstarken 100 Watt Lasersystem und der Kennzeichnung von recyclingfähigen Monofolien.

Moderne Verpackung verbindet technologische Fortschritte, Nachhaltigkeit und Design. Mit REA Elektronik ist ihre Kennzeichnung mehr als nur Drucken oder Etikettieren. Es sind durchdachte und durchgängige Prozesse, Systemintegration und maßgeschneiderte Lösungen, die den Anforderungen von Industrie, Handel und Gesetzgebung gerecht werden. Wie das geht, zeigt REA den Besuchern der Fachpack 2025 als Vollsortimenter, der mit seinen Kennzeichnungs- und Codeprüftechnologien die Kunden entlang der gesamten Produktionslinie begleitet – technologieoffen, praxisnah und zukunftssicher.

Beratung im 2D-Competence Center

2D-Codes gehören zu den Top-Themen der Verpackungsbranche und auf der Fachpack 2025. Sie werden den Handel nachhaltig verändern und mehr Transparenz, effizientere Prozesse und bessere Kundeninformationen bringen. Treibende Kraft hinter der Umstellung ab 2027 ist GS1 Germany. Die Pharmaindustrie hat den Wandel bereits erfolgreich gemeistert. Als ihr Begleiter und einer der Marktführer in der Pharma-Serialisierung ist REA ein erfahrener Partner auch des Handels bei der kosteneffizienten Migration zu GS1-konformen 2D-Codes, inklusive Integration in bestehende Linien. Auf der Fachpack stehen im 2D-Competence-Center REA-Experten, Partner und unabhängige Branchenexperten zur offenen und praxisnahen Beratung zu Themen wie Normen, Linienintegration, Code-Qualität bereit. Täglich gibt es viele Live-Vorträge auf dem REA-Stand.

PPWR, DPP und Nachhaltigkeit

Die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) verlangt ab 2026 ressourcenschonendere Verpackung und damit von der Industrie massive Umstellungen. REA zeigt, wie diese Herausforderungen in produktive Lösungen übersetzt werden: mit umweltfreundlichen Tinten, verbrauchsmittelfreier Laserkennzeichnung, recyclingfähigen Materialien, langlebigen und robusten Systemen und durchgängiger Datenintegration. Auch beim Digital Product Passport (DPP) unterstützt REA aktiv – mit Systemen, die für zukünftige Anforderungen gerüstet sind. So kann der digitale Direktdruck vorgedruckte Verpackungen ersetzen, Lageraufwand sowie Abfall reduzieren, zugleich ermöglicht er individuelle Drucklayouts in Echtzeit – effizient, flexibel und ökologisch.

REA-Kunden haben die Wahl. Denn auch Etikettierlösungen sind Teil des Portfolios. REA berät technologieoffen und findet mit den Kunden die wirtschaftlich und regulatorisch passende Lösung.

Mit Codeprüfsystemen von REA VERIFIER stellen Kunden zuverlässig fest, ob die applizierten Codes vollständig und lesbar sind und den Normen entsprechen.

Produkt-Neuigkeiten auf der Fachpack

Lasermarkierung ist unverlierbar, verbrauchsmittelfrei und nahezu wartungsfrei im Betrieb. Der neue REA Laser CL100 mit 100 Watt ist noch leistungsstärker als die Standardlaser der Serie REA LASER CL. Das macht den CO2-Laser schneller, stärker und gibt ihm mehr Leistungsreserven. Der Newcomer ist speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er kennzeichnet Verpackungen aus Pappe, Papier, Glas, Kunststoffen und auch Folien mit Texten und Grafiken aller Art bis zu einer Markierfeldgröße von 250 mal 250 Millimetern – einschließlich dynamischer Textfelder. Die Kennzeichnung entsteht berührungslos, präzise, schnell, sicher und je nach Anforderung durch Gravur, Farbumschlag oder Farbabtrag.

Im Sinne einer verbesserten Recyclingfähigkeit bietet REA zudem moderne Kennzeichnungslösungen für die Beschriftung von Monofolien mit UV-Tinten und speziellen Lasersystemen.

Speziell für die Kennzeichnung von Konsumgütern mit einer schnellen Warenrotation (Fast Moving Consumer Goods, FMCG ) präsentiert REA eine Scan-Print-Read-Komplettlösung. Durch automatisierte Datenübertragung an den Controller der Druckeinheit und automatisches Teach-in der eingebundenen Kamera werden sowohl Klarschrift als auch Codes direkt nach dem Druck auf Lesbarkeit und Inhalt geprüft. Damit wird sichergestellt, dass die richtigen Informationen und der korrekte Code auf das passende Produkt aufgebracht werden.

Neuigkeiten gibt es auch aus der Produktlinie REA LABEL. Der Vollfarb-Inkjetdrucker REA ColorJet 2 mit 1:1-Druck- und Spendefunktion ist jetzt in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Er eignet sich auch für den Einsatz in Automatisierungsanlagen. Ergänzt wird das System durch ein externes Display, das eine verbesserte Visualisierung und höheren Bedienkomfort bietet. Es zeigt unter anderem die Füllstände der Kartuschen an und dient als übersichtliche Touch-Bedienoberfläche.

PackTalk und Drinks: After Work bei REA

Zum Messeauftakt lädt REA zum Get-together auf den Messestand ein und möchte damit unter dem Motto „PackTalk und Drinks“ am 23. September ab 18 Uhr Branchenkenner, Partner und Interessierte in entspannter After-Work-Atmosphäre miteinander ins Gespräch bringen.

Erleben Sie REA vom 23. bis 25. September 2025 auf der Fachpack 2025 in Nürnberg: Halle 1, Stand 1-233.

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

