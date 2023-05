Maßgeschneiderte Handyhüllen von Nessimi

Smartphone-Hüllen sind sinnvoll. Sie schützen die Hardware vor Schäden, fällt das Handy einmal aus der Hand. Sie beugen dem Eindringen von Wasser vor und vermeiden so Störungen der Hardware. Doch die Schutzgehäuse können darüber hinaus auch optische Highlights sein. Zumindest, wenn man sich für Modelle von Nessimi entscheidet. Mit sicherem Gespür für Trends erweitert der beliebte Online-Shop kontinuierlich seine Produktpalette. Ab sofort erhalten Kunden auch maßgeschneiderte Handyhüllen für ihre Mobiltelefone.

Die vielseitige Geschichte

Von Beginn an standen für Nessimi die Wünsche der Kunden im Vordergrund. Entsprechend zeichneten sich die Angebote des Unternehmens aus Backnang stets durch innovatives Design aus. Bei der Gründung 2014 galt dies noch für Kosmetik- und Modeartikel, seit 2020 für Elektronikzubehör. Der Wechsel erwies sich nicht nur für Geschäftsführer Battal Bakir und sein Team als erfolgreicher Schachzug. Vor allem Verbraucher auf der Suche nach dem passenden Handyzubehör profitieren von den hochwertigen Produkten. Ausschließlich durch eigene Experten entworfen und produziert, garantieren diese die exzellente Qualität sämtlicher Materialien und Verarbeitungen. Und sie garantieren Trends. Denn Nessimi bleibt nicht nur am Puls der Zeit. Die stetig wachsende Firma ist ihr sogar ständig einen Schritt voraus – und damit auch der Konkurrenz. Wer künftig angesagte Handyhüllen sein Eigen nennen möchte oder eine Displayfolie aus explosionssicherem Schutzglas, ist hier genau richtig.

Stets am Puls der Zeit

Auch die neueste Ergänzung im Sortiment orientiert sich am Zeitgeist. Besitzer von iPhones, Samsung und Huawei können ab sofort einen individuellen Schutz für ihr Mobiltelefon wählen. Von transparenten Hüllen über Panzerglas-Folien bis zu Ring Cases lässt sich die Produktart bestimmen. Die Auswahl der Materialien umfasst unter anderem gehärtetes Glas, Acryl oder Silikon. Die Farbpalette ist vielfältig und selbst den Preis können Kunden abhängig von ihrem Budget festlegen. Ob Apple Watch Armband, Handy- oder Laptop-Hüllen, Nessimi hat das optimale Elektronik-Zubehör parat. Auch eine Eigenmarke hat das Unternehmen aus Baden-Württemberg mittlerweile in sein Programm aufgenommen.

Mindestens so hochwertig wie die Qualität der Produkte ist der erstklassige Kundenservice des Online-Shops. Und das sind bei Nessimi nicht nur Worte. Rund um die Uhr erreichen Kunden bei Fragen oder Anregungen die professionellen und zuvorkommenden Mitarbeiter. Der Produktversand erfolgt ebenso kostenlos wie eine mögliche Rückgabe. Maximal drei Werktage nach der Bestellung erhält der Kunde seine maßgeschneiderte Handyhülle oder das Display-Sicherheitsglas an seine Wunschadresse. Fans von Apple-Produkten, Samsung oder Huawei sollten sich die ausgezeichnete Kombination aus Trend, Technik und Service nicht entgehen lassen.

Als Nessimi sind wir ein schnell wachsender Anbieter von Mobilfunkzubehör in Deutschland. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Herstellung und dem Design trendiger Displayfolien und Handyhüllen. Zusätzlich bieten wir eine breite Palette an Zubehör für Smartwatches und Tablets, einschließlich stilvoller Apple Watch-Armbänder. Unsere Kunden schätzen uns für die hohe Qualität unserer Produkte und unseren erstklassigen Kundenservice. Mit unserem Engagement für Qualität und Innovation sind wir stolz darauf, den digitalen Lifestyle unserer Kunden zu bereichern und zu schützen.

