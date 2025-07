MASSAGE-PLANET.DE – Fachhandel für Massageliegen

Mobile Massageliege für Profis | Elektrische Massageliegen praxisbewährt | TOP Service VOR und NACH dem Kauf

Bad Homburg v. d. Höhe, 30. Juli 2025 – Ob für mobile Behandlungen, Wellnessanwendungen im SPA oder den täglichen Einsatz in der Massagepraxis oder Physiopraxis, MASSAGE-PLANET stellt ein umfangreiches Produktsortiment für den mobilen wie stationären Einsatz bereit. Für den mobilen Einsatz finden Sie eine umfassende Auswahl rund um die mobile Massageliege. Neben klappbaren Massageliegen mit Holzgestell oder Aluminiumgestell, können Sie z.B. auf mobile Massageliegen mit Heizung zurückgreifen. Je nach Einsatzzweck stehen Ihnen spezifische mobile Liegentypen, wie z.B. die mobile Feldenkraisliege, Chiropraktikerliege, Lomi Lomi Liege, Klangmassageliege etc., zur Verfügung. Im stationären Bereich trumpft MASSAGE-PLANET mit bewährten Liegenkonzepten deutscher und internationaler Liegenhersteller auf. Insb. für die klassische elektrische Massageliege sind hier individuelle Konfigurationen möglich. Dadurch erhalten Sie alle Möglichkeiten, um in der eigenen Massagepraxis oder Wellnesseinrichtung alles optimal aufeinander abzustimmen. Für den mobilen Sektor (bei einer Massageliege klappbar), haben Sie diese Möglichkeit ebenso. Damit können auch mobile Therapeuten, die Wert auf Individualität legen, eigene Farb- und Ausstattungsmerkmale für ihre klappbare Massageliege realisieren.

Das Liegensortiment wird ergänzt durch praktisches Massageliegenzubehör wie Kopfstützen, Gesichtskissen, Knierollen, Lagerungskeile, Liegenbezüge, Massageöle und weitere Hilfsmittel, die den professionellen Einsatz sinnvoll unterstützen. Dadurch können Sie bei Massage-Planet.de eine passgenaue Lösung für jeden Einsatzzweck erreichen – ideal für Physiotherapeuten, Masseure, Wellnesshotels und SPAs.

Kunden profitieren neben der vielfältigen Produktauswahl vor allem vom erstklassigen Service: kompetente Beratung telefonisch, per E-Mail oder Live-Chat sowie von den umfangreichen Garantiepaketen der Hersteller, was eine langfristige Sicherheit im professionellen Alltag gewährleistet.

Hier geht´s zur PROFI MASSAGELIEGEN AUSWAHL

Hier geht´s zur Kategorie Mobile Massageliege

Hier geht ´s zum Massagezubehör

Nachfolgend finden Sie Direktlinks zu den spezifischen Themenkategorien:

Hier geht´s zur Kategorie Wellness | SPA| Beauty (Liegen & Zubehör – z.B. Kompressenwärmer)

Hier geht´s zur Kategorie Therapieliege (stationär & mobil)

Massage-Planet.de ist ein spezialisierter Fachhändler mit besonders umfassender Auswahl an praxisbewährten, mobilen und stationären Massageliegen und Massagezubehör. Mit einem breiten Sortiment, erstklassigem Kundenservice und langjähriger Erfahrung richtet sich das Angebot an professionelle Anwender wie Physiotherapeuten, Masseure, SPAs, Wellnesseinrichtungen und medizinische Praxen.

Firmenkontakt

MASSAGE-PLANET| SHOP

Sabine Kreisel

Im oberen Stichel 6

61350 Bad Homburg v.d. Höhe

069-1753680-75



https://massage-planet.de/massageliegen/

Pressekontakt

MASSAGE-PLANET| SHOP

Esther Ellerling

Im oberen Stichel 6

61350 Bad Homburg v.d. Höhe

069-1753680-70



https://massage-planet.de/

Bildquelle: @Earthlite