Massage in Zuffenhausen bei Kitty´s Thaimassage genießen!

Massage in Zuffenhausen bei Kitty´s Thaimassage Stuttgart genießen. Das glücklichste Los ist die Entbindung vom Tun und Lassen (A. Schopenhauer). Gelassenheit und Ruhe gehören somit zu den körperlichen Grundbedürfnissen, welche das innere Gleichgewicht wiederherstellen. Der Einfluss des Körpers auf den Geist und die Seele kann dementsprechend auch umgekehrt betrachtet werden. Die bereits seit tausenden von Jahren praktizierte Heilmethode und Körperentspannung der “uralten heilsamen Berührung” steht dabei im Mittelpunkt der sogenannten thailändischen Massage.

Thai Massage in Zuffenhausen und ihre Ursprünge

Die traditionelle Thai Massage geht bis auf das Wirken des buddhistischen Religionsstifters Gautama Buddha zurück. Wandermönche, welche die effektive Massagetechnik beherrschten, verbreiteten diese Lehre in Indien sowie dem thailändischen Königreich Sukhothai. Vielmehr fand eine gegenseitige Beeinflussung statt, die das indische Wissen vom Leben – Ayurveda – und die neue Massagemethode hervorragend miteinander verknüpften. Neben Yoga-Elementen sind es die sanften Berührungen des Masseurs bzw. der Masseurin, welche den Körper Dehnen und Entspannen.

Eine Massagesitzung setzt sich aus mehr als 77 Einzelelementen zusammen und kann eine Zeit von eineinhalb Stunden bis drei Stunden in Anspruch nehmen. 2019 hat die UNESCO die traditionelle Massagetechnik NUAD THAI aus Thailand in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Damit wird diese Massagetechnik als dringend erhaltungswürdig erachtet und darf demzufolge ausschließlich von zertifiziertem Personal ausgeübt werden, die ihre Qualifikation über die “Thai Traditional Medical Service Society” erhalten haben.

Die Thai-Massage-Techniken regenerieren den ganzen Körper

Die Massage in Zuffenhausen bei Kitty´s Thaimassage ist ideal, um körperliche Beschwerden von innen und außen heraus zu lindern oder vollständig zu beseitigen. Um die Körperregeneration voranzutreiben, wird mit wohltuenden Klängen und sanften Berührungen gearbeitet. Das Hauptaugenmerk der Massage ist die Akupunktur spezifischer Energiebahnen und Energieknoten, die während der Massagesitzung gelöst und entspannt werden sollen. Gleichermaßen werden Yoga-Elemente bewusst in die Behandlung mit eingebunden, sodass eine Kombination aus Yoga und Akupressur entsteht.

Ganzheitliche Körperregeneration – Massage in Zuffenhausen bei Kitty´s Thaimassage

Die ganzheitliche Körperregeneration kann zur Linderung oder Lösung von Kopfschmerzen, Knieschmerzen und Rückenschmerzen führen. Des Weiteren können Schlafstörungen, Übelkeit und Schwindel mit dieser Behandlungstechnik alternativ behandelt werden. Das Motto einer Thai Massage in Zuffenhausen lautet demzufolge: mehr Ruhe durch Entspannung und lenkt sein Hauptaugenmerk zur eigenen inneren Kraftquelle. Die Förderung der Gelenkdurchblutung, der Blutzirkulation sowie die Dehnung der Muskulatur und Aktivierung körperlicher Abwehrkräfte sind das Hauptanliegen der NUAD THAI Massagetechnik.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

Kontakt

Kittys Thaimassage

Michael Kammer

Unterländer Strasse 73A

70435 Stuttgart-Zuffenhausen

015257029269

presse@kittys-thaimassage.de

https://www.kittys-thaimassage.de

