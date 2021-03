Massage in Stuttgart Zuffenhausen: Wie Öle und Düfte wirken

Verwöhntherapie für die Sinne bei einer Massage in Stuttgart genießen

STUTTGART. In der klassischen Thaimassage werden Patienten meist trocken und in leichter Kleidung behandelt. Doch auch eine Massage mit Öl ist möglich. Anwendung finden hochwertige ätherische Öle, die gleich mehrere positive Effekte mit sich bringen. Thaimassagen mit Öl eignen sich gut für Menschen, die sich eine sanfte Massage wünschen.

Leichte Öl Massage mit Streicheleffekt in Stuttgart

Als Expertin für Thaimassage bietet Kitty Kammer in ihrem Studio in Stuttgart auch Massagen mit Öl an. Diese werden in der Regel meist etwas sanfter empfunden als eine klassische Thaimassage. Dabei können die verwendeten Öle ganz individuell auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt werden. So wirken einige von ihnen stimulierend, andere hingegen sehr entspannend. Bei Verspannungen wählt man etwa gerne Öle, die die Durchblutung anregen und so schmerzhafte Beschwerden lindern können.

Viele Menschen wünschen sich eine Ölmassage zur Entspannung. Das Öl hat bei einer Thaimassage den Vorteil, dass die Hände der Masseurin leichter über die Haut gleiten. Gerade bei Patienten mit sensibler Haut wird das häufig als angenehm empfunden. Während der Ölmassage werden so nicht nur energetische Blockaden gelöst. Auch die Haut erfährt reichhaltige Pflege, die direkt einmassiert wird. Je nach Art des Öls können sich zudem positive Effekte auf das Bindegewebe und die Hautelastizität ergeben.

Aromaerlebnis durch Düfte bei einer thailändischen Massage in Stuttgart Zuffenhausen

Ätherische Öle und die sie umgebenden Düfte bieten ein Extra der Entspannung. Wer zum ersten Mal eine thailändische Massage in Stuttgart wahrnimmt, kann sich dank der Öl Auswahl der Expertin Kitty Kammer leichter auf die Behandlung einlassen. Während fließende Bewegungen den Körper in einen entspannten Zustand versetzen, sorgt der Duft ätherischen Öls für ein besonderes Aromaerlebnis. Die Düfte wirken beruhigend und gleichzeitig stimulierend auf den Geist und helfen Patienten, sich in der Massagesituation wohlzufühlen.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

