Maß halten: Ardex bringt Klebstoff für PVC-freie Designböden auf den Markt

ARDEX AF 139

Witten, 1. September 2022. Designbeläge sind pflegeleicht, robust und vielseitig. Neben den „Klassikern“ aus Vinyl werden inzwischen häufig auch PVC-freie Produkte eingesetzt. Für die sichere Verarbeitung dieser Beläge hat der Bauchemiehersteller Ardex jetzt einen speziellen Dispersionskleber entwickelt: ARDEX AF 139 sorgt für Maßstabilität – und ist gleichzeitig besonders emissionsarm.

Das Sortiment der PVC-freien Designbeläge ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Im Gegensatz zu klassischen Vinylbelägen enthalten sie keine umweltbelastenden Stoffe wie Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel – und gerade das macht sie so attraktiv. „Die Themen Wohngesundheit und Nachhaltigkeit haben deutlich an Bedeutung gewonnen, und dazu passen diese Bodenbeläge natürlich sehr gut“, sagt Daniela Witrahm, Produktmanagerin bei Ardex.

Um diesen Trend zu unterstützen, bringt Ardex jetzt einen passenden emissionsarmen Dispersionskleber auf den Markt. „Die Eigenschaften der PVC-freien Beläge unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen mit PVC. Trotzdem gibt es spezielle Anforderungen an den Kleber, und darauf haben wir mit ARDEX AF 139 reagiert“, erklärt Martin Kupka, stellvertretender Leiter der Anwendungstechnik. Grund hierfür ist die etwas andere Materialzusammensetzung der Bodenbeläge. „Vor allem durch Wärme kann es zu Bewegungen des Materials, sogenannten Maßänderungen, kommen. Diesem Effekt wirkt der neuentwickelte Klebstoff entgegen.“

Sorgt für Maßstabilität

Konkret bedeutet das: ARDEX AF 139 besitzt eine sehr gute Anhaftung an die spezifischen Belagsrücken PVC-freier Beläge sowie eine feste Klebstoffriefe und hohe Endfestigkeit. Das zusammen sorgt für bestmögliche Maßstabilität. Der neue Kleber wurde perfekt auf die Anforderungen PVC-freier Beläge hin entwickelt – kann aber auch für herkömmliche PVC-Beläge verwendet werden. „Die Verarbeitung ist durch die lange Einlegezeit immer sicher und komfortabel, selbst bei großen Bahnen“, ergänzt Witrahm.

ARDEX AF 139 im Überblick

– ARDEX AF 139 ist ein Dispersionsklebstoff für PVC-freie Bodenbeläge in Bahnen, Planken oder Fliesen. Er kann aber auch für PVC-Beläge verwendet werden.

– Der Kleber sorgt für hohe Maßstabilität des verlegten Belags.

– Durch die lange Einlegezeit kann der Bodenbelag einfach und sicher verarbeitet werden.

– ARDEX AF 139 ist sehr emissionsarm und passt deshalb perfekt zu PVC-freien Bodenbelägen.

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit über 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 930 Millionen Euro.

