Mary Vasiliou: Von Hamburg zur internationalen Speaker Ikone- Excellence Award für Selbstliebe

Mary Vasiliou hat beim 9. Internationalen SpeakerSlam am 11. September 2025 in Wiesbaden, den renommierten Excellence Award gewonnen.

Hamburg, 21. September 2025 – Strahlender Erfolg für Hamburg: Mary Vasiliou hat beim 9.Internationalen Speaker Slam am 11. September 2025 in Wiesbaden den renommierten Excellence Award gewonnen und damit die Auszeichnung erstmals in die Region geholt. Vor 150 Teilnehmern aus 22 Nationen begeisterte sie Jury und Publikum gleichermaßen mit ihrer klaren Botschaft: Selbstliebe ist der Schlüssel zu einem glücklichen, gesunden und erfüllten Leben.

Der Internationale Speaker Slam gilt als eines der härtesten Rednerformate der Welt. In nur 240 Sekunden müssen die Speaker ihre Kernbotschaft auf den Punkt bringen – und das gleichzeitig auf zwei Bühnen und in zwei Sprachen. Mary Vasiliou überzeugte mit Charme, Leichtigkeit und tiefem persönlichen Engagement. Die hochkarätige Jury, bestehend unter anderem aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Expertenportal-Vertreter Josua Laufer und Germany’s Next Speaker Star Katja Kaden, zeichnete sie mit dem Excellence Award aus.

Persönliche Geschichte als Grundlage für starke Botschaft

Vasiliou, Rednerin, Autorin und Netzwerkerin, schöpft aus einem reichen Erfahrungsschatz: Als Tänzerin, Aerobic-Trainerin und internationale Choreografin stand sie viele Jahre auf den Bühnen dieser Welt. Später übernahm sie Führungsverantwortung im Direktvertrieb und Network Marketing. Heute verbindet sie ihre Expertise mit einer klaren Vision: Menschen den Weg zu Selbstliebe, Gesundheit und Lebensfreude zu zeigen.

Ihre persönliche Lebensgeschichte prägt ihre Mission entscheidend. Viele Jahre meisterte sie den Spagat als alleinerziehende Mutter und durchgehend selbstständige Unternehmerin. Ende 2019 zwang eine Krebserkrankung sie zu einer Pause und zum Umdenken:“ Ich habe gelernt, mir zu vergeben und mich zu lieben, denn solange Krieg im Innern herrscht, kann es im Außen keinen Frieden geben“, betonte Vasiliou in ihrer Rede – eine Botschaft, die aktueller kaum sein könnte.

Bestätigung und Aufbruch zugleich

Mit dem Excellence Award erfährt Mary Vasiliou internationale Anerkennung für ihre Arbeit. Veranstalter Hermann Scherer vom Expertenportal und Germany’s Next Speaker Star gratulierte persönlich. Für Vasiliou ist der Preis kein Schlusspunkt, sondern ein Startsignal: „Die Menschen stecken nicht fest, sie spielen nur zu viele Rollen und haben dadurch vergessen, wer sie wirklich sind. Und da komme ich ins Spiel, rüttle sie liebevoll wach, damit sie aus dem Standby-Modus, wieder reingehen ins bewusste Leben.“

Mit dieser Auszeichnung kehrt Mary Vasiliou nach Hamburg zurück – entschlossen, ihre Botschaft weiterzutragen und noch mehr Menschen zu ermutigen, Selbstliebe als Grundlage für ein gesundes und erfülltes Leben zu entdecken.

Buchung

Mary Vasiliou ist als Motivationsrednerin und Mentorin für Keynotes, Seminare und Events buchbar.

MotivationsRednerin, Mentorin, Autorin

