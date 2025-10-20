Marokko und Malawi bekräftigen ihren Willen zur Festigung ihrer Beziehungen

Am 17. Oktober fand ein Telefongespräch zwischen Nasser Bourita, Außenminister des Königreichs Marokko, und Dr. George Thapatula Chaponda, dem kürzlich ernannten Außenminister Malawis, statt.

Die Ernennung von Dr. George Thapatula Chaponda zum Außenminister Malawis folgt auf die Wiederwahl des neuen Staatsoberhauptes, Seiner Exzellenz Peter Mutharika, der aus den Präsidentschaftswahlen im September 2025 als Sieger hervorgegangen ist.

Dieses Telefongespräch bestätigt somit die Kontinuität der privilegierten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Eine Dynamik der multisektoralen Zusammenarbeit:

Die beiden Minister begrüßten die positive Entwicklung der bilateralen Beziehungen seit 2017, die durch eine konkrete Zusammenarbeit in den von Präsident Mutharika festgelegten Schwerpunktbereichen gekennzeichnet ist.

Landwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Handel und öffentliche Finanzen bilden die Säulen dieser sich ständig erweiternden Partnerschaft.

Souveräne und privilegierte Beziehungen:

In den Gesprächen wurde die außergewöhnliche Qualität der Beziehungen zwischen Seiner Majestät König Mohammed VI. und Präsident Arthur Peter Mutharika hervorgehoben. Die Minister waren sich einig, dass diese persönlichen Beziehungen, die auf gegenseitiger Wertschätzung und Respekt beruhen, die Grundlage für die Solidarität und Brüderlichkeit zwischen den beiden Nationen bilden.

Ein strategischer Fahrplan für ein gemeinsames Ziel:

Um diese Dynamik zu verstärken, vereinbarten beide Seiten, rasch einen Fahrplan für die Zusammenarbeit auszuarbeiten. Dieses strategische Instrument soll der bilateralen Partnerschaft neuen Schwung verleihen und gleichzeitig die Mechanismen für die Koordinierung und das konzertierte Vorgehen auf regionaler und internationaler Ebene stärken.

Die Zukunft: eine solidarische und fruchtbare Süd-Süd-Zusammenarbeit:

Diese Initiative verkörpert die gemeinsame Vision beider Länder für eine verstärkte Süd-Süd-Partnerschaft, die auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet ist und sich der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wohlergehen der marokkanischen und malawischen Bevölkerung widmet.

