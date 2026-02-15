Marokko: Umsetzung des Regierungsplans für die Opfer der Überschwemmungen

In einer Mitteilung des Büros des Regierungschefs wurde bekannt gegeben, dass die Regierung gemäß den hohen königlichen Anweisungen ein Hilfs- und Begleitprogramm für die von den Überschwemmungen im Norden und Westen des Königreichs betroffene Bevölkerung auflegt. Diese Unwetter sind die Folge der außergewöhnlich starken Niederschläge der letzten zwei Monate.

Mobilisierung der Regierung und Diagnose vor Ort

In diesem Zusammenhang und gemäß den hohen königlichen Anweisungen hat die Regierung alle betroffenen Ministerien mobilisiert, um eine optimale Umsetzung dieses Programms zu gewährleisten. Dieser Aktionsplan, der auf der Grundlage einer genauen Diagnose der Lage vor Ort und der Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung ausgearbeitet wurde, soll sowohl reaktiv als auch strukturierend wirken.

Direkte und gezielte finanzielle Hilfen

Um auf die Notlage zu reagieren und den Wiederaufbau zu unterstützen, wurde beschlossen, den Betroffenen direkte finanzielle Hilfen in Höhe von bis zu 6.000 Dirham pro Familie zu gewähren. Eine finanzielle Hilfe in Höhe von 15.000 Dirham ist ebenfalls für die Sanierung der betroffenen Wohnungen und kleinen Geschäfte vorgesehen. Darüber hinaus werden 140.000 Dirham für den Wiederaufbau der durch die Überschwemmungen zerstörten Wohnungen bereitgestellt.

Praktische Modalitäten für die Soforthilfe

Was die Soforthilfe für jede betroffene Familie betrifft, die ab nächster Woche ausgezahlt wird, muss das Familienoberhaupt eine SMS an die Nummer 1212 senden und dabei die Nummer seines elektronischen Personalausweises und sein Geburtsdatum angeben.

Dieses Verfahren ermöglicht es den zuständigen Stellen, die Situation der Familie zu überprüfen und den Antrag so schnell wie möglich zu bearbeiten.

Erfassung für die Sanierung und den Wiederaufbau

Was die Hilfen für die Sanierung der betroffenen Wohnungen und kleinen Geschäfte sowie für den Wiederaufbau der eingestürzten Wohnungen betrifft, so werden die zuständigen Kommissionen vor Ort eine genaue Erfassung der Räumlichkeiten in den als Katastrophengebiete ausgewiesenen Gebieten vornehmen. Die betroffenen Personen können ihre Anträge gegebenenfalls den Fachkommissionen zur Prüfung gemäß den geltenden Vorschriften vorlegen, wobei Transparenz und Fairness gewährleistet sind.

Unterstützung des Agrarsektors

Im Agrarsektor werden die betroffenen Landwirte durch die Einführung eines auf die Besonderheiten der Katastrophengebiete zugeschnittenen Frühjahrsanbauprogramms unterstützt, beispielsweise für Ölsaaten, Getreide und Futterpflanzen.

Der Kauf von Saatgut und Düngemitteln wird unterstützt, um den Rückstand der Saison aufzuholen, während die Maßnahmen zur Unterstützung der betroffenen Viehzüchter fortgesetzt werden.

Ein vorausschauender Ansatz im Einklang mit der hohen königlichen Fürsorge

In der Mitteilung wird schließlich betont, dass dieses Programm im Einklang mit der königlichen Fürsorge steht, die darauf abzielt, eine vorbildliche Begleitung und Verwaltung der Evakuierungs- und Umsiedlungsmaßnahmen der betroffenen Bevölkerung zu gewährleisten.

Dieser vorausschauende Ansatz hinsichtlich des Risikoniveaus ermöglichte es, alle notwendigen logistischen Mittel zu mobilisieren, um die Umsiedlung der Bevölkerung aus den Katastrophengebieten unter den bestmöglichen Bedingungen zu gewährleisten und ihre Rückkehr in ihre Wohnungen so schnell wie möglich vorzubereiten.

