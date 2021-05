Markus Gräßler: 40.000 Follower für Wienerwald

In den Sozialen Medien hat Wienerwald viele Fans, freut sich Geschäftsführer Markus Gräßler

Mehr als 40.000 Fans zählt der Facebook Account von Wienerwald, freut sich Markus Gräßler, der das Traditions-Unternehmen als Geschäftsführer leitet. Die Follower tauschen sich nicht nur über die besten Wienerwald Gerichte und Rezepte aus. Sie schreiben auch mal ein Gedicht als Dankeschön, wie kürzlich zum Valentinstag: “Drum möchte ich Wienerwald nicht missen, super Essen ohne schlechtes Gewissen”. Überhaupt ist der Auftritt der Restaurant Kette ein Marktplatz zum Austausch über die Angebote und die einzigartige Wienerwald Atmosphäre. “Wir testen in den sozialen Medien auch ganz gerne mal, wie unsere Aktionswochen, wie die American Weeks mit Hendl und Burger mit BBQ Soße, ankommen. “Wir sind froh, dass es Euch gibt”, kommentierte jüngst eine Kundin den Eintrag dazu”, erzählt Markus Gräßler.

Markus Gräßler sieht in den sozialen Medien einen direkten Draht zu den Gästen

Für den Geschäftsführer von Wienerwald sind die sozialen Medien ein einfacher und direkter Draht zu den Besuchern der Restaurants. Viele informieren sich – so die Erfahrung des Unternehmens – über Neuigkeiten auf den Wienerwald Karten und über Bestell- und Lieferservices in den unterschiedlichen Social Media Kanälen. Derzeit sind Abhol- und Lieferservices besonders gefragt, weshalb die Wienerwald Restaurants über eine App eine einfache Bestelloption zur Verfügung stellen. “Dazu können unseren Kunden einfach einen QR Code scannen und gelangen so in unser Bestellportal. Ihre Lieblingsspeisen können sie dann zur gewünschten Uhrzeit am Straßenverkauf abholen oder ganz einfach liefern lassen. Bei unseren Gästen kommt dieser Service unglaublich gut an und über die sozialen Medien haben wir alle Informationen darüber direkt an unsere Fans weitergeben”, schildert Markus Gräßler.

Markus Gräßler freut sich über viel positives Feedback zu den Wienerwald Rezepten und Restaurants

Interessant zu lesen ist für Markus Gräßler auch immer wieder, wie viele der Follower mit einem Besuch im Wienerwald Restaurant positive Erinnerungen an ihre Kindheit verbinden und diese mit den anderen Fans von Wienerwald teilen. “Das zeigt uns, dass Wienerwald nach wie vor eine starke Traditionsmarke ist. Die Begeisterung für das klassischen Brat Hendl oder das Wiener Schnitzel haben über nahezu 70 Jahre Firmengeschichte nicht nachgelassen”, freut sich Markus Gräßler.

Das Familienunternehmen Wienerwald steht für Geschmack und Genuss und das bereits seit vielen Jahrzehnten. Das Unternehmen, das heute von Geschäftsführer Markus Gräßler erfolgreich am Markt geführt wird, hat eine abwechslungsreiche Geschichte und turbulente Zeiten hinter sich. Das Unternehmer Ehepaar Markus und Daniela Gräßler erklären die Unternehmergeschichte aus ihrer Sicht.

