Marktstart der Jackery Explorer 500 v2

Leichteste Powerstation ihrer Klasse mit über 35 % Early-Bird-Rabatt und Goodie

Mit dem Explorer 500 v2 erweitert Jackery seine Serie kompakter LiFePO4-Powerstations der neuesten Generation. Das besonders leichte 500-Watt-Modell ist ab sofort zu einem vergünstigten Einführungspreis von nur 319 Euro statt 499 Euro verfügbar und bringt als Geschenk noch ein kostenloses Autoladekabel mit. Diese Early-Bird-Aktion ist auf 14 Tage begrenzt und endet am 2. Oktober 2025.

Im selben Zeitraum bietet Jackery den Solargenerator 500 v2 – bestehend aus Powerstation und mobilem 100-Watt-Solarpanel – für 449 Euro statt 699 Euro an und legt noch ein 5-Meter-DC-Verlängerungskabel sowie eine Tragetasche im Gesamtwert von 97,99 Euro gratis dazu.

Kompakte Power für unterwegs und zuhause

Mit 512 Wh Kapazität, 500 W Dauerleistung und bis zu 1.000 W Spitzenleistung liefert die Explorer 500 v2 zuverlässige Energie für Outdoor-Aktivitäten, Festivals, Camping oder als Backup im Haushalt. Die Powerstation umfasst in ihrer Anschlussvielfalt zwei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 W & 30 W) sowie einen USB-A-Port plus 12-Volt-Anschluss. Dank ihres kompakten Designs (31 x 20,5 x 15,6cm) und einem ungewöhnlich leichten Gewicht von nur 5,7 kg ist sie besonders transportfreundlich. Das neue flache Format erleichtert zudem die Verstauung im Kofferraum oder unter einem Sitz und macht die Powerstation zur zusätzlichen Ablagefläche in Zelt & Co.

Robust, effizient und langlebig

Jackerys neuestes Modell setzt mit 6000 Ladezyklen – gegenüber den in dieser Klasse üblichen 4000 – auch neue Maßstäbe bei der Lebensdauer und wurde im Bereich Sicherheit weiter optimiert. In dem stabilen, feuerfesten Gehäuse befindet sich ein verbesserter LiFePO4-Akku mit keramischer Multi-Layer-Membran inklusive hitzebeständiger Schutzschichten. Darüber hinaus schützt die ChargeShield 2.0™-Technologie den Akku und angeschlossene Geräte durch ein umfassendes Sicherheitskonzept mit KI-gesteuerten Ladealgorithmen und vielfältigen Mechanismen zum Schutz vor Kurzschlüssen, Überhitzung, Überspannung und mehr.

Die Jackery Explorer 500 v2 ist ab sofort im Jackery Onlineshop sowie bei Amazon erhältlich.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

Firmenkontakt

Jackery Technology GmbH

Presse Abteilung

Bahnstraße 9

40212 Düsseldorf

+49 211 730633-60



https://de.jackery.com

Pressekontakt

PR KONSTANT

Jackery Pressekontakt

Füsilierstr. 11

40476 Düsseldorf

+49 211 730633-60



https://www.konstant.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.