Marktposition in Deutschland gestärkt:

Palettenhersteller PGS Group übernimmt Udo Bilstein Paletten GmbH

24. Januar 2025 – Der französische Konzern Palettes Gestion Services (PGS) Group übernimmt den deutschen Hersteller Udo Bilstein Paletten. Damit baut er seine Aktivitäten in Deutschland, dem größten europäischen Palettenmarkt, weiter aus. Mit der strategischen Akquisition erfüllt die PGS Group den Wunsch vieler Kunden nach einer stärkeren regionalen Präsenz und verfolgt gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele.

Wachstum und Innovation im Mittelpunkt

Die Übernahme des lokalen Palettenherstellers erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Kundennachfrage nach einer stärkeren regionalen Abdeckung. Eine größere lokale Präsenz in Nordrhein-Westfalen trägt unter anderem zum Nachhaltigkeitsziel der Gruppe bei, Kunden in einem Umkreis von 300 Kilometern bedienen zu können. Beide Udo Bilstein-Standorte, Dormagen bei Düsseldorf und Giesdorf, werden aufrechterhalten, alle 50 Mitarbeiter werden übernommen und die Standorte erweitert. Die Produktionskapazitäten des Werks in Dormagen sollen durch zwei zusätzliche Produktionslinien verdoppelt werden. Darüber hinaus plant die PGS Group in ein Trockenlager zu investieren. Das Sägewerk in Giesdorf soll eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Kubikmetern Schnittholz erreichen.

„Mit dieser Akquisition unternehmen wir einen bedeutenden Schritt, um unsere deutschen Kunden noch effizienter zu bedienen und unsere ambitionierten Wachstumsziele zu realisieren“, erläutert Luc Grauwet, Chief Executive Officer der PGS Group. „Die Standorte von Udo Bilstein bieten nicht nur strategische Nähe zu den Kunden, sondern stärken auch die Position der PGS Group als innovativer und nachhaltiger Partner in der Region.“

„Wir freuen uns, mit PGS einen starken Partner gefunden zu haben. Die Integration von Udo Bilstein in die PGS Gruppe stellt sicher, dass unsere Standorte weiter wachsen und sich im Sinne unserer Kunden und Mitarbeiter entwickeln“, ergänzt Udo Bilstein.

„Mit seinem hochwertigen Produktangebot und der Erweiterung ihrer Services, beispielsweise in der Rücknahmelogistik, will PGS neue Kunden im deutschen sowie im europäischen Markt gewinnen“, fügt Gürsel Zorlu, Chief Growth Officer bei PGS an.

Blick in die Zukunft

Mit dem Produktions- und Reparaturstandort in Dormagen sowie dem Sägewerk in Giesdorf stärkt PGS ihre Position in Nordrhein-Westfalen. Durch PGS Ullu Paletten in Karlsruhe verfügte die Gruppe bereits zuvor über ein Standbein in Deutschland. Nun setzt sie durch die verstärkte Präsenz auf dem deutschen Markt weiterhin auf ein maximales Wachstum in Europa, bedient ihre Kunden auf regionaler Ebene und fördert die Innovation in der Branche.

„Diese Übernahme ist nicht nur eine strategische Weiterentwicklung, sondern auch eine Gelegenheit, Synergien zu nutzen und den industriellen Wandel in der Region zu unterstützen. Wir werden weiterhin in Innovation und Nachhaltigkeit investieren, im Einklang mit unseren langfristigen Zielen für 2030 und darüber hinaus“, erklärt Luc Grauwet.

Über die PGS Group

Die 1993 gegründete PGS Group ist europäischer Marktführer für neue und wiederaufbereitete Holzpaletten und die damit verbundenen Reverse-Logistics-Dienstleistungen. Ihr umfassendes Angebot und ihr europäisches Netzwerk machen sie zu einem wichtigen Logistikpartner im Verpackungssektor. Mit mehr als 50 Standorten in 12 Ländern und über 1.200 Mitarbeitern erwirtschaftet PGS einen konsolidierten Umsatz von 400 Millionen Euro.

