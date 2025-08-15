Marketingagentur team digital macht Markenpositionierung in KI-Suchen sichtbar

Als eine der ersten Agenturen in Deutschland bietet team digital Unternehmen eine systematische Analyse ihrer Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen an – und entwickelt daraus konkrete Maßnahmen für mehr Präsenz in der digitalen Zukunft. In Kombination mit etablierten Online-Marketing-Maßnahmen bietet dies das Fundament für eine gute online Sichtbarkeit in der Zukunft.

Lauterbach, August 2025 – Suchmaschinen wie Google bestimmen seit Jahren maßgeblich, welche Unternehmen, Marken und Angebote im Netz gefunden werden. Mit der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz treten nun neue Systeme wie Google Gemini hinzu, die künftig neben den bisherigen Suchsystemen wie zum Beispiel der Google-Suche entscheidend mitbestimmen, welche Empfehlungen Nutzer erhalten. Ob bei der Suche nach einem Hotel, einem Hersteller oder einem regionalen Anbieter.

team digital hat eigene etablierte Prozesse entwickelt, um zu messen, wie Marken und Domains in diesen KI-Modellen erkannt, eingeordnet und dargestellt werden. Die Analysen basieren auf Daten aus spezialisierten AI-Tools, werden aber für den Kunden in leicht verständlicher Sprache aufbereitet.

„Wir machen sichtbar, wie Künstliche Intelligenz Unternehmen heute sieht – und wo Chancen und Risiken liegen. In vielen Fällen erkennen wir klare Optimierungspotenziale, bevor Wettbewerber überhaupt aktiv werden“, erklärt Wolfgang Jung, Geschäftsführer von team digital.

Vom Datensatz zur Strategie

Der Prozess umfasst die Erfassung der Marken-Signalstärke, die Analyse relevanter Themenfelder und die Erkennung möglicher Fehlzuordnungen – etwa wenn ein Unternehmen geografisch falsch verortet wird. Im nächsten Schritt übersetzt team digital die Ergebnisse in konkrete Handlungsempfehlungen. Kunden werden zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch eingeladen, in dem Optimierungsmöglichkeiten besprochen und die vollständige Analyse bereitgestellt werden.

Vorteile für Unternehmen:

– Korrekte Positionierung in KI-Systemen, um falsche Zuordnungen zu vermeiden

– Erhöhung der Sichtbarkeit in AI-gestützten Suchsystemen

– Gezielte Platzierung von Kernangeboten in relevanten Themenfeldern

– Wettbewerbsvorteil gegenüber regionalen und überregionalen Konkurrenten

– Frühzeitige Sicherung einer starken Präsenz in der nächsten Generation der Online-Suche

„Wer jetzt handelt, kann sich entscheidende Plätze in den KI-Ergebnissen sichern. Sichtbarkeit in diesen Systemen wird in den nächsten Jahren zu einem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren – für große Unternehmen genauso wie für regionale Anbieter. In Kombination mit etablierten Online-Marketing-Maßnahmen, wie SEO und SEA, legen Unternehmen heute den Grundstein für den morgigen Erfolg.“, so Jung.

Weitere Informationen zu den AI-Analysen von team digital finden Interessierte auf der Webseite des Unternehmens unter www.team-digital.de Eine Möglichkeit zur direkten Terminvereinbarung für ein unverbindliches Erstgespräch besteht unter https://teamdigital.short.gy/AI-ANFRAGE

team digital, eine inhabergeführte All-in-One Marketingagentur, spezialisiert sich auf digitales Marketing und Kommunikationsdesign. Ihr Fokus liegt auf Webdesign, Content Management, E-Commerce-Entwicklung, SEO, Social Media Marketing, Corporate Design und PR, mit dem Ziel, die digitale Präsenz und Markensichtbarkeit ihrer Kunden zu optimieren.

