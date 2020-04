Marketing und SEO – erst recht in Zeiten von COVID-19

Die aktuelle Situation verlangt von allen erhebliches Anpassungspotential und Einschränkungen in vielen Bereichen.

Viele kämpfen um ihre Existenz bzw. versuchen die Schäden so gering wie möglich zu halten.

Und gerade in Zeiten, in denen die meisten andere Dinge im Kopf haben, als aktiv Marketing in Form von Online Marketing oder SEO zu betreiben, ist es sinnig sich aber genau mit dieser Thematik zu beschäftigen.

Marketing Kosten – gerade in Bereichen wie bezahlte Werbung – also Google Ads und Facebook Ads – sind auf einem relativ niedrigen Wert angekommen, da sehr viele Unternehmen aktuell an allen Ecken und Enden Kosten einsparen wollen oder müssen.

Dies führt zu einem Überangebot an Möglichkeiten und somit zu niedrigeren Kosten.

“Nutzen Sie diese Chance und werben Sie – jetzt erst recht!”, so Daniel Neubauer, Inhaber der Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA. “Viele Unternehmen verstehen nicht, dass es gerade in schlechten Zeiten sinnvoll ist das Marketingbudget zu erhöhen, anstatt komplett auf Werbung zu verzichten.”

Wichtig ist – und das gilt eigentlich immer – dass die Werbemessage perfekt auf die Zielgruppe ausgerichtet ist, da sonst unnötig Geld verbrannt wird.

Es empfiehlt sich ebenfalls, mit kleinen Beträgen zu starten und viel zu Testen. Sobald eine Message gefunden wurde, die mit oder bei der anzusprechenden Zielgruppe funktioniert, solle das Budget für diese Kampagne erhöht werden.

Ob Sie nun Google Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads oder organische Suchmaschinenoptimierung für die Verbreitung ihrer Nachricht oder Aussage heranziehen wollen, bleibt Ihnen überlassen.

Hier ein paar Tipps für eine gelungene Marketing-Kampagne:

1. Zielgruppe definieren

2. Message auf die Zielgruppe ausrichten

3. Eine passende Agentur oder einen passenden Freiberufler finden

4. Tracking einrichten, damit Sie den Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne direkt messen können

5. Mehrere Kanäle mit geringem Budget testen

6. Kanäle mit guten Ergebnissen durch erhöhtes Budget skalieren

7. Konstant weiter testen und dabei Verlierer löschen und Gewinner skalieren

Viel Erfolg und was noch wichtiger ist: Bleiben Sie gesund!

Die Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei Ulm hat sich seit knapp 10 Jahren auf die wichtigen Komponenten des Online Marketings spezialisiert. Hierzu zählen u.a. das Webdesign, die Webprogrammierung und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Wir helfen unseren Kunden ihre Sichtbarkeit online zu steigern und somit mehr potentielle Kunden zu erreichen.

