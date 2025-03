Marken der enviaM-Gruppe überzeugen als branchenbeste digitale Champions

enviaM, führender regionaler Energiedienstleister in Ostdeutschland, und MITNETZ STROM, eines der größten regionalen Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland, sind den digitalen Herausforderungen überdurchschnittlich gut gewachsen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Digital Champion 2025“, die im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY in Kooperation mit ServiceValue und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung IMWF durchgeführt wurde. Während enviaM aus der Kategorie der überregionalen Energieversorger als Branchenbester hervorgeht, erreicht MITNETZ STROM den Spitzenplatz unter den Netzbetreibern. Beide konnten mit ihrer Innovationskraft und ihren internen Digitalisierungsmaßnahmen als starke und kompetente Unternehmen überzeugen.

Insgesamt untersuchten die Marktforschungsexperten knapp 15.000 Unternehmen in einer umfangreichen Datenerhebung, die vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024 lief. Sie erfassten zum einen die öffentliche Wahrnehmung zu den Themenbereichen Digitalisierung, Technologie und Innovation mithilfe des Social-Listening-Verfahrens und zum anderen Informationen zu internen Transformationsprozessen mittels eines Fragebogens. In diesem umfangreichen Fragebogen konnten Unternehmen Angaben zu Prozessen und Daten sowie zu Arbeit, Kommunikation und Strukturen im Unternehmen machen. Aus den summierten normierten Punkten des Social-Media-Monitorings und des Fragebogens entstand eine Gesamtrangliste für jede Branche, normiert auf 0 bis 100 Punkte. Sowohl enviaM als auch MITNETZ STROM erhielten als jeweiliger Branchenprimus die volle Punktzahl. Als „Digital Champion 2025“ gehören sie laut der Studie zu den Unternehmen mit Zukunft und sind Vorreiter in einer sich dynamisch entwickelnden digitalen Welt.

Alle Studienergebnisse veröffentlichte FOCUS MONEY in der Ausgabe 10/2025. Zudem sind sie online auf deutschlandtest.de abrufbar.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 4.000 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) mit Sitz in Kabelsketal ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland ist MITNETZ STROM unter anderem für Planung, Betrieb und Vermarktung des enviaM-Stromnetzes verantwortlich. Das durch die MITNETZ STROM betreute Stromverteilnetz hat eine Länge von mehr als 71.000 Kilometern und erstreckt sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

